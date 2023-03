Alkoholfahrt in Rostock: Polizei stoppt Fahrer mit knapp drei Promille

Bei einer Verkehrskontrolle in Rostock hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer angehalten, der mit knapp drei Promille in Toitenwinkel unterwegs war. Der Mann konnten auch keinen Führerschein vorweisen

Rostock. Alkoholfahrt und kein Führerschein: Mit knapp drei Promille ist ein Skoda-Fahrer am Dienstag in Rostock in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten hielten den 47-Jährigen im Kastanienweg im Stadtteil Toitenwinkel gegen 17 Uhr für eine Verkehrskontrolle an. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,92 Promille.

Außerdem vermuteten die Beamten, dass der Fahrer Drogen genommen haben könnte. Sie entnahmen ihm eine Blutprobe, um mögliche Spuren im Blut nachzuweisen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Skoda-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Deshalb stellten sie das Fahrzeug sicher. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.