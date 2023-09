Zwei Promille intus: Polizei stoppt betrunkene Fahrer in Rostock

Rostock. Die Polizei in Rostock hat am Dienstag zwei betrunkene Fahrer gestoppt. Am Vormittag ist eine Radfahrerin in der Warnowallee vor den Augen der Beamten gestürzt. Die Frau hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille. Verletzt hat sie sich nicht.

Am Abend fiel der Polizei ein BMW in der Joliot-Curie-Allee auf, der in Schlangenlinien fuhr. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

OZ