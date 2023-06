Einsatz an der Warnow in Rostock: Alkoholisierte Frau beleidigt Badegäste

Rostock. Aufregung an der Warnow im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf: Eine in der Nähe des Fähranlegers schwimmende Frau hat am Montagabend andere Personen an der kleinen Badestelle in der Landreiterstraße beleidigt. Laut Polizei hatten sich mehrere Badegäste über die offenbar alkoholisierte Mittfünfzigerin beschwert. Sie fühlte sich nach Angaben von Zeugen durch einen Hund gestört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die verständigten Polizisten versuchten vergeblich, die Frau aus dem Wasser zu holen. Da sie sich immer weiter vom Ufer entfernte, kam die Wasserschutzpolizei zum Einsatz. Die Beamten brachten die Frau mit einem Schlauchboot an Land, wo sie von Feuerwehrleuten und Sanitätern versorgt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Anschließend kam die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob sich weitere Ermittlungen anschließen, war zunächst unklar.

OZ