﻿Nachhaltiger Lieferdienst für Salat und Bowls öffnet erste Filiale in MV

Falafel-Salat, Veggie-Bowl, Brot und Dips: Ein Franchise-Unternehmen, das bislang vor allem im Ruhrpott Fans gesunder Ernährung mit Trendfood versorgt, kommt nach Rostock. Wann es losgeht, was auf dem Speiseplan steht und was die Low-Carb-Gerichte im klimaneutralen Store kosten.

Rostock/ Essen. Das Thema gesunde Ernährung ist in aller Munde, Veggie-Gerichte beliebt wie nie und immer mehr Verbraucher achten beim Essen auf Nachhaltigkeit. Eine Food-Kette, die bislang vor allem im Ruhrgebiet Filialen betreibt, will mit einem klimaneutralen Lieferdienst für Salate, Bowls und Desserts nun an der Ostsee durchstarten.