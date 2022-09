Tausende Besucher strömten am Wochenende in die Landes-Pilzausstellung in den Botanischen Garten der Universität Rostock, darunter auch Laura Schwerdtfeger (25), Hanna-Greta (4) und Rico Schmidt (35).

Rund 350 Arten wachsen in den heimischen Wäldern. Nicht alle von ihnen sind genießbar, viele sogar giftig. Welche das sind, konnten Besucher bei der Landes-Pilzausstellung am Wochenende (24./25. September) in Rostock erfahren.

