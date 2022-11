Vor Hunderten Zuschauern präsentierte der Rostocker Rapper Marteria gemeinsam mit dem Verein „Plant for Future“ im Rostocker Volkstheater den Dokumentarfilm „Der Amazonas-Job – Der Wald ist nicht genug“. Wie der Star im Regenwald den „Hansa-Frosch“ aufspürte und für seinen Schutz wirbt.

Rostock. Blau, weiß und rot ist das fingernagelgroße Tierchen, das auf einem Blatt irgendwo in einem Stück Regenwald im peruanischen Amazonasgebiet sitzt: Dass der „Amazonasbaumsteiger“ dieselben Farben auf seiner dünnen Haut trägt, wie der FC Hansa Rostock, dürfte nur einer der Gründe sein, aus denen sich der Rostocker Rapper Marteria im März dieses Jahres dazu entschied, mit Vertretern des Rostocker Vereins „Plant for Future“ in den Regenwald zu reisen und nach der bedrohten Froschart zu suchen.