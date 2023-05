Rostock: Prozess gegen Bestatter - Frauen mit Sex um Geld betrogen?

Kostenfrei bis 15:02 Uhr lesen

Nächster Fall

Schon wieder ist in MV ein Transporter überfallen worden. Am Dienstagmorgen (2. Mai) attackierten unbekannte Täter am Ostsee-Park in Sievershagen (Landkreis Rostock) ein Bäckerei-Fahrzeug. Sie schlugen auf der Beifahrerseite die Scheibe ein und erbeuteten in einem Tresor rund 15 000 Euro.