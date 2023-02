﻿Rostock prüft neues Tempolimit auf Stadtautobahn: Stellenweise bald nur noch 40 km/h?

Rostock. Ein weißes Fahrrad und ein Blumenstrauß erinnern an den schrecklichen Unfall. Im November 2022 starb eine 75-jährige Rostockerin, als sie mit ihrem Fahrrad beim Überqueren der Stadtautobahn von einem Auto erfasst wurde. Der Unfall passierte an der Abzweigung der B 103 in Richtung Lütten Klein. In der Stadtverwaltung wird nun geprüft, ob ein neues Tempolimit helfen kann, die Sicherheit von Radfahrern zu erhöhen.

„Denn die Führung des Verkehrs ist dort extrem gefährlich“, sagt Malte Rabien vom Radentscheid Rostock. Bis es im Jahr 2030 mit der Fertigstellung des geplanten Radschnellweges entlang der Stadtautobahn eine sichere Lösung geben soll, würden noch viele Jahre mit hohem Unfallrisiko ins Land gehen. „Wenn man aktuell als Radfahrer an dieser Stelle unterwegs ist, muss man sich aktiv umdrehen und quasi entgegen der eigenen Fahrtrichtung schauen, ob ein Auto kommt“, erklärt Rabien. Bei den derzeit geltenden Tempo 80 sei es aber schwer, abzuschätzen, wie schnell die Pkw dann näherkommen. Im Zweifel könnte es dann schon zu spät sein. Rabien zufolge könne ein Tempolimit helfen, die Gefahr zu verringern.

Ein sogenanntes Geisterrad erinnert an der Unfallstelle an die verstorbene 75-Jährige. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Grundsätzlich handelt es sich bei der Stadtautobahn um eine Bundesstraße. Dennoch könnte die Hansestadt grundsätzlich über die Änderungen des Tempos entscheiden – denn sie sei als Verkehrsbehörde für die Straße zuständig, sofern es sich um Stadtgebiet handelt, erklärt Manfred Borowy vom Straßenbauamt Stralsund. Seine Behörde würde zwar immer mit angehört, sei ansonsten aber vor allem für die baulichen Gegebenheiten zuständig.

Wäre ein Drängelgitter in Rostock die Lösung?

Dass ein Tempolimit die Gefahr für Radfahrer minimieren könnte, will Borowy nicht ausschließen. „Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht ein sogenanntes Umlaufgitter, wie es oft bei der Querung von Straßenbahngleisen verwendet wird“, sagt er. Dabei seien die Radfahrer durch zwei versetzt stehende Gitter gezwungen, an solchen gefährlichen Stellen abzusteigen beziehungsweise aktiv zu halten, um dann sicher queren zu können. „Das ist natürlich an so einer Stelle aber auch kontraproduktiv, weil es den durchgehenden Verkehr behindert“, nennt der Experte einen Einwand vieler Radfahrer.

An der Abfahrt Lütten Klein der Rostocker Stadtautobahn ereignete sich im November der Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin ums Leben kam. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Laut Rostocks Stadtsprecherin Kerstin Kanaa untersucht das Amt für Mobilität derzeit verschiedene Varianten für die Ab- und Zufahrten der Stadtautobahn, die die Radwege kreuzen. „Welche Geschwindigkeit hier am geeignetsten ist und ob gegebenenfalls Geschwindigkeitstrichter, das heißt eine Reduzierung von 80 auf 60 und möglicherweise 40 Stundenkilometer, notwendig werden, wird die Prüfung ergeben“, sagt sie. Auch Änderungen der Vorfahrtsregelung, das Aufstellen zusätzlicher Hinweisschilder sowie ergänzende Markierungen auf den Fahrbahnen seien noch Teil der Diskussion.

Laut der Rostocker Polizei gab es 2022 insgesamt 70 Unfälle auf der Stadtautobahn – die meisten davon jedoch auf gerader Strecke oder durch den Einfluss von Wild. „Von den Unfallbeteiligten verunglückten zwei Personen tödlich, drei wurden im Zuge des Verkehrsunfalles schwer und acht Personen wurden leicht verletzt“, so Polizeisprecher Martin Ahrens. Allerdings seien es 2022 im Vergleich zu den Jahren davor weniger Unfälle gewesen.

Dennoch seien Kreuzungsbereiche natürlich besondere Schwerpunkte. „Unfallhäufungsstellen entlang der Stadtautobahn sind die Kreuzungen Richard-Wagner-Straße in Warnemünde, Güstrower Straße in Lichtenhagen sowie Teilbereiche des Schutower Kreuzes“, erklärt Ahrens. Besonders nach schweren oder gar tödlichen Unfällen würden die Verkehrsermittler der Polizei die jeweiligen Unfallstellen hinsichtlich möglicher baulicher Optimierungen überprüfen. Das sei auch nach dem Tod der Radfahrerin in Lütten Klein passiert. Grundsätzlich seien auch die Kollegen der Polizei mit der Stadt in regelmäßigem Austausch, um zu beraten, wie solche Unfälle vermieden werden können.