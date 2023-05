﻿Psychologie live: Leon Windscheid kommt nach Rostock

Rostock. Der Psychologe, Podcaster, Autor und neue „ZDF-Terra Xplore“-Moderator Leon Windscheid ist kein Typ, der eine Rolex braucht, um glücklich zu sein, wie er selbst sagt. Und ins Fernsehen wollte er eigentlich auch nie. Okay, auf die teure Uhr hat er wirklich verzichtet, und das trotz des vielen Geldes aus seinem „Wer-wird-Millionär?“-Gewinn, aber um eine Karriere im TV ist er nicht herumgekommen, sie bereitet ihm mittlerweile auch viel zu viel Freude.

Den Job wieder an den Nagel zu hängen, ist da keine Option. Ähnlich verhält es sich mit seinen Bühnenshows. Das Publikum dankt es ihm mit seinem großen Interesse an seinen „neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung“.

Leon Windscheid am 6. Mai im Rostocker Moya

Mit seiner aktuellen Show „Gute Gefühle“ ist Windscheid am Sonnabend, 6. Mai, ab 20 Uhr in Rostock im Moya zu Gast. Sein Lieblingsgefühl sei die Neugier, wie er im Interview erklärt – obgleich er selbst wisse, dass es falsch sei, ein Lieblingsgefühl zu haben. „Eigentlich sollte man verstehen, dass jedes Gefühl eine Funktion hat. Wahrscheinlich würde niemand sagen, dass Angst, Traurigkeit oder Wut Lieblingsgefühle sind, aber auch diese Gefühle hab ich gerne, weil ich mittlerweile weiß, dass sie mir helfen sollen und mich voranbringen“, erläutert er.

Seine Liveexperimente sind Vehikel zur Selbstreflexion

Windscheid gilt als Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. Bei seiner ersten Livetour „Altes Hirn, neue Welt“ begeisterte er bereits mehrere Zehntausend Menschen in ausverkauften Hallen. Psychologie live – dieses Versprechen hält Windscheid, indem er sein Publikum in seinem neuen Bühnenprogramm auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene „Gefühlswelt“ mitnimmt. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen überhaupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Und was sind eben die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut?

Liveexperimente dienen als Vehikel zur Selbstreflexion. Zwei Stunden gute Unterhaltung gespickt mit wissenschaftlichen Impulsen und überraschenden Einblicken verfliegen da förmlich. Er selbst übrigens glaubt nicht, dass man sich selbst lieben muss. „Viele Menschen wollen sich selbst lieben; das ist eigentlich völliger Quatsch. Wenn man sich selbst okay findet, reicht das vollkommen aus“, so der Psychologe, der am Ende noch verspricht: Wer kommt, nimmt etwas für sich mit.