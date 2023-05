Quadfahrer schlägt Autofahrer, flüchtet vor Polizei in Rostock und kassiert zehn Strafanzeigen

Rostock. Ein betrunkener Quad-Fahrer hat die Polizei in Rostock auf Trab gehalten und insgesamt zehn Strafanzeigen für sein Fehlverhalten kassiert. Zuerst verletzte er am Freitagabend einen Mann bei einem Handgemenge im Ortsteil Toitenwinkel, als dieser den berauschten 27-Jährigen am Losfahren hindern wollte, wie die Polizei mitteilte.

Danach bremste er mit dem Quad auf dem Weg nach Gehlsdorf ein Auto aus, lief zu dem Wagen und schlug dem Fahrer durch das geöffnete Fenster mehrere Male ins Gesicht. Sein nächstes Ziel war dann die Kleingartenanlage Fährhufe. Auf dem Weg dorthin fuhr er mit 30 bis 40 Stundenkilometern über mehrere Fußwege.

Fluchtversuch endet in einem Zaun

In Gehlsdorf verfolgten zwischenzeitlich alarmierte Polizisten den Quadfahrer zu Fuß. Als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und damit gegen einen Zaun krachte, endete sein Fluchtversuch. Bei der Festnahme zeigte er sich laut Polizei widerspenstig, bedrohte und beschimpfte die Einsatzkräfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Noch dazu hatte er keinen Führerschein bei sich, dafür aber ein verbotenes Messer. Beim Durchsuchen seiner Gartenlaube fanden die Polizisten obendrein mehrere Gramm Marihuana und stellten es sicher. Letztlich wurden zehn Strafanzeigen gegen ihn ausgefertigt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

