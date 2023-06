﻿Bombastische Show im Rostocker Iga Park: Queen-Songs rissen das Publikum von den Sitzen

Rostock. Eigentlich war diese Show bereits vor drei Jahren im Ostsee-Stadion geplant. Nun kam die Produktion des Rostocker Volkstheaters endlich auf die Bühne – und zwar im Iga-Park. Hinter „Queen Classic“ steckte ein hoher organisatorischer und personeller Aufwand, wie die Besucher schon am Bühnenaufbau sehen konnten. Mit der Rockband MerQury spielte die Norddeutsche Philharmonie Rostock unter der Leitung von Bernd Wefelmeyer, der Opernchor des Volkstheaters, die Singakademie Rostock und der Kinder- und Jugendchor der Rostocker Singakademie. So brachte die Veranstaltung in großer Besetzung viele Queen-Klassiker auf die Bühne.

Große orchestrale Show mit einigen Live-Raritäten

Am Samstagabend waren bei schönstem Frühsommerwetter rund 1300 Konzertbesucher gekommen, um sich die Show anzusehen. Im Programm waren natürlich Queen-Klassiker wie „Bohemian Rhapsody“, „Innuendo“ oder „I Want It All“, aber auch einige Stücke, die Queen-Sänger Freddie Mercury mit der Opernsängerin Montserrat Caballé aufgenommen hatte, das berühmte „Barcelona“ beispielsweise. Zu diesem Zweck war die Sängerin Sandra Danyella nach Rostock gekommen, die mit MerQury-Sänger Johnny Zatylny im Duett sang. Das waren wirklich bewegende Momente. Bernd Wefelmeyer, Dirigent und musikalischer Leiter der Show, hatte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen: Wenn schon eine große orchestrale Queen-Show, dann gehören auch diese Stücke dazu.

Zwei Sängerinnen und zwei Sänger bestritten die Show

Zweite Sängerin war Julia Neigel, die bei der Nummer „Don’t Stop Me Now“ in die Show mit einstieg und so in der Besetzung die Rock-Fraktion verstärkte. Die Band MerQury war mit gleich zwei Sängern vertreten: Neben Johnny Zatylny stand auch Jody Cooper auf der Bühne. Das Orchester war nicht nur Begleitung, sondern spielte über größere Strecken allein und verstärkte die orchestrale und fast bombastische Qualität, die viele Queen-Songs ohnehin schon haben.

Eine bombastische Show, die überzeugte

Die Gäste von „Queen Classic“ erlebten eine zweistündige Show, die von ihnen begeistert gefeiert wurde. Die Klassiker der britischen Band Queen bekamen mit Orchester-Unterstützung ein neues Gewand. Das musikalische Konzept von Dirigent Bernd Wefelmeyer ging auf. Es war eine bombastische Show, die überzeugte – die Besucher applaudierten am Ende im Stehen. Das berühmte „Bohemian Rhapsody“ machte mit Orchester und Chor noch mehr Spaß, da konnte sich dieser anspruchsvolle Song so richtig entfalten. Auch die Gospel-Qualität von „Somebody To Love“ bekam vor allem durch den Chor ein großes Stück zusätzliche Magie.

Bewegende ruhige Momente, mitreißender Rockteil

Auch unbekanntere Queen-Nummern wie „Was It All Worth it?“, „Save Me“ oder „Teo Torriatte“ bekamen einen Platz, Dirigent Bernd Wefelmeyer hatte wirklich tief im Queen-Repertoire gegraben. Und alle Beteiligten hatten ganz offensichtlich auch großen Spaß an dieser Show. MerQury-Sänger Johnny Zatylny führte durch den Abend, daneben ließ er auch Raum für Jody Cooper. Auch die ruhigeren Momente – wie in „Who Wants To Live Forever?“ – überzeugten, während der Rockteil der Show unter anderen mit „I Want It All“ mitriss. Der komplexe Song „Innuendo“ aus dem Queen-Spätwerk stieg dabei fast in eine neue Dimension auf. Queen-Klassiker wie „The Show Must Go on“, „Its A Hard Life“ und natürlich „We Are The Champions“ gehörten einfach dazu.

Im Zugabenteil holte „We Will Rock You“ die Leute im Iga-Park ein weiteres Mal von den Sitzen. „Queen Classic“ war für alle Beteiligten ein Lohn für die Arbeit, die dahinter steckte. Und für das Publikum hatte sich das lange Warten auf diese Show wirklich gelohnt.

