﻿Rostock: Protest-Aktion sorgt Donnerstag für Verkehrsbehinderungen

Verkaufsoffener Sonntag

Die gute Nachricht: Der verkaufsoffene Sonntag am 1. Oktober in Rostock wird wohl doch stattfinden. Die Absage der Automeile aber hat ein Nachspiel: SPD, FDP und CDU üben heftige Kritik am Amt für Mobilität. Auch Oberbürgermeisterin Kröger kündigt bereits „Veränderungen“ an. Die Lage im Rostocker Rathaus.