Radfahrerin im Rostocker Hansaviertel schwer verletzt

Neue spektakuläre Bilder: OZ-Leserfotos zeigen Polarlichter von Rügen, Rostock, Ribnitz, Greifswald

Ein deutliches Leuchten war in den vergangenen zwei Nächten an vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. OZ-Leser haben uns Fotos von Polarlichtern geschickt, die sonst eher am Polarkreis zu finden sind. Sehen Sie hier die schönsten Bilder!