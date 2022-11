﻿Gefährliche Überholmanöver: Radweg vor Hanse-Kaserne in Rostock soll sicherer werden

Vor allem im Berufsverkehr am Morgen komme es häufig zu brenzligen Situationen für Radfahrer, beklagen Anwohner des Rostocker Hansaviertels. Die potenzielle Unfallstelle ist im Rathaus bereits bekannt. Was sich ändern soll.

Rostock. Vor allem im Berufsverkehr, wenn die Mitarbeiter der Deutschen Marine am Morgen auf das Gelände der Hanse-Kaserne in der Kopernikusstraße in Rostock abbiegen wollen, wird es kreuzgefährlich für Radfahrer. Das wurde kürzlich bei einer Tour durchs Hansaviertel deutlich, die der zuständige Ortsbeirat mit einigen Anwohnern unternommen hatte. Sie sammelten Hinweise aus der Praxis dazu, wo gerade Radfahrer immer wieder in brenzlige Situationen kommen. Dazu gehört eben auch die Einfahrt zum Militärgelände, wie Ortsbeiratschef Tom Rückborn (Grüne) erklärte.

Das Problem: Aus Rücksicht auf nachfolgende Pkw ordnen Autofahrer sich beim Linksabbiegen extraweit in der Fahrbahnmitte ein, damit andere sie rechts überholen können. Dabei nutzen diese allerdings regelmäßig einen Streifen, der für Radfahrer vorgesehen ist. Die werden genau an der kniffligen Stelle von einem asphaltierten Weg vor der Schwimmhalle, den sie gemeinsam mit Fußgängern nutzen dürfen, auf die Straße geführt. Es kommen also mehrere Faktoren zusammen.

Gefahrenstelle im Hansaviertel im Rathaus bereits bekannt

Mit ihrem Anliegen wollen sich die Anwohner des Rostocker Hansaviertels jetzt ans Rathaus wenden und um Lösungen bitten. Das hat die besagte Stelle bereits auf dem Radar. „Das Szenario ist bekannt. Die Verkehrsunfallkommission hat diesen Bereich als Unfallhäufungsstelle erfasst“, wie Stefan Krause, Leiter des städtischen Mobilitätsamts, mitteilte.

Um die Situation zu entschärfen, wurden bereits kurzfristig Bügel nachgerüstet – damit Autofahrer nicht mehr dazu verleitet werden, auf der einspurigen Kopernikusstraße zu überholen. Darüber hinaus würden verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geprüft, hieß es weiter aus dem Mobilitätsamt, darunter eine verbesserte Fahrbahnmarkierung.

Radfahrer nutzen vorsichtshalber Gehweg in Kopernikusstraße

Denkbar sei aus Sicht der Stadtteilvertreter auch, Radlern die Weiterfahrt auf dem asphaltierten von der Straße abgegrenzten Weg zu erlauben, so Ortsbeiratschef Rückborn. Diese Variante hätten ohnehin bereits viele Fahrradfahrer für sich entdeckt, um der Gefahrenstelle – und dem desolaten Asphalt am Randstreifen – auszuweichen. So könnten sie erst dann auf die Straße geleitet werden, wenn sie den Vorplatz des Ostseestadions hinter sich gelassen haben.

Passiert sei seines Wissen nach glücklicherweise noch nichts Schlimmeres, so der Grüne. „Aber es muss ja auch nicht immer erst dann gehandelt werden, wenn es Opfer zu beklagen gibt.“ Die Anwohner des Hansaviertels hoffen deshalb auf eine kurzfristige, aber praktikable Lösung.