Rapper Kurdo kommt nach Rostock: Fanaufmarsch in der Innenstadt erwartet

Rostock. Rapper Kurdo kommt nach Rostock. Und schon jetzt ist die Aufregung um seinen Besuch in der Hansestadt groß. So wird ein Fanansturm auf den Laden Baba Relax-Shop in der Herrmannstraße 35 erwartet. Betreiber Xalo Hakan (25) hat deshalb kurzfristig sogar noch die Sicherheitskräfte verstärkt, die am Freitag ab etwa 15 Uhr für einen geordneten Ablauf sorgen sollen. Denn in anderen Städten mussten Autogrammstunden des Rappers schon abgebrochen werden – weil der Andrang zu groß war – und es zu Ausschreitungen kam.

Doch an so ein Szenario in Rostock glaubt Xalo Hakan nicht. Er erwartet zwar viele Fans – ob es jedoch nur Hundert oder mehrere Hundert werden, könne er nicht sagen. „Es haben sich bei mir auch Fans aus Stralsund und Lübeck gemeldet“, sagt der 25-Jährige. Das Einzugsgebiet sei riesig, der Rapper hätte in ganz Mecklenburg-Vorpommern viele Fans – und es sei sein erster Auftritt in Rostock überhaupt.

Was über Rapper Kurdo bekannt ist

Kurdo selbst kam mit seiner Familie als Flüchtlingskind aus dem Irak nach Deutschland. Er wuchs im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund auf. Und lebt seit 2011 seinen Traum als Rapper. Damals wurde er über die Videoplattform YouTube bekannt und wenig später vom Label Azzlackz von Haftbefehl unter Vertrag genommen.

Rostock, Ya Salam!

Eines seiner bekanntesten Lieder ist „Ya Salam“. Der Ausdruck „Ya Salam“ kommt aus dem Arabischen und lässt sich mit „Oh Wunder“ oder „Großartig“ übersetzen.

Dieses brachte er 2017 raus. Für die Single erhielt er seine erste Goldene Schaltplatte in Deutschland, mit über 200 000 verkauften Einheiten. „Ya Salam ist ein krasses Lied“, sagt Hakan. Doch auch die neusten Tracks wie „Zangar Zangar“, den Kurdo zusammen mit Dardan performt, oder „Rendezvous II“ kann Hakan empfehlen.

Rappen wird Kurdo auf seiner Tour-Station in Rostock jedoch wahrscheinlich nicht. Das Gastspiel im angeblich größten Shisha-Laden in Mecklenburg-Vorpommern dient der Promotion und ist als Meet & Greet für echte Fans gedacht. So wird Kurdo voraussichtlich Bilder und Autogramme verschenken – sowie für Selfies bereitstehen.

Kurdo vertickt E-Shishas und verschenkt Autogramme

Zudem mischt Kurdo selbst nicht nur die Musikbranche auf. Angelehnt an sein 2022 veröffentlichtes Album „Miserabel“, das es bis auf Platz 13 in den deutschen Charts schaffte, betreibt er eine eigene Marke mit dem Namen „Miserabel Smoke“. Darunter vertreibt er laut Internetmagazin Raptastisch einerseits „Premium Einweg E-Shishas“, anderseits auch selbst designte Shishas. Laut Shop-Betreiber Xalo Hakan hat Kurdo in Rostock vor – „E-Zigaretten zu verschenken“. Dies dürfte den Andrang auf den Laden in der Hermannstraße nur noch erhöhen.

Weshalb auch die Polizei in Bereitschaft ist – und sich diesen Termin notiert hat. „Verantwortlich ist und bleibt der Ladenbetreiber“, heißt es aus der Pressestelle der Polizei Rostock. Immerhin hat Hakan, der Kurdo auch gern für ein Konzert in Rostock begeistern würde, das Sicherheitspersonal aufgestockt.