﻿Instagram-Star auf Tour: Rapper Kurdo sorgt für Fanauflauf in Rostocker City

Rostock. Großer Fanauflauf vor dem Shisha- und Tabakgeschäft „Baba Relax Shop“ in der Hermannstraße in Rostock. Rund 200 junge Menschen sind gekommen, um ihr Idol Kurdo hautnah zu erleben. Der bekannte Rapper, der über eine Million Follower auf Instagram hat, besucht zum ersten Mal die Hansestadt und veröffentlicht zudem seine neue Single „Zangar, zangar“. Weltweit bekannt wurde er mit dem Song „Ya Salam“, der bereits bei Spotify über 72 Millionen Mal gestreamt wurde.

Es ist 15.30 Uhr. Der 34-jährige Kurdo fährt pünktlich mit seiner Crew im schwarzen Tourbus vor. Seine Fans kreischen. Sie jubeln ihm zu wie einem Superstar. Sie warten geduldig, bis er nach endlosen Minuten endlich aus dem Bus steigt.

Rapper Kurdo war am Freitag im Geschäft Baba Relax zu Gast. Rund 200 Fans waren gekommen, um ihn zu treffen. © Quelle: Ove Arscholl

Grund des prominenten Gastbesuchs ist Kurdos Promotour „Lovesticks-Vapes“. Vapes sind Einweg-Elektrozigaretten und liegen aktuell im Trend – vor allem bei jungen Leuten sind sie beliebt. Die Zigaretten gibt es in zig Geschmacksvarianten: Erdbeere, Pfefferminz, Zitronenkuchen, Wassermelone oder Lakritz.

Bereits seit Montag ist Kurdo unterwegs und besucht in einer Woche rund 20 Shisha-Shops innerhalb Deutschlands. Donnerstagabend war er noch in Meppen. Doch um die Zigaretten ging es bei dem Meet & Greet mit Kurdo weniger. Die Fans freuten sich über ein persönliches Treffen mit dem berühmten Rapper aus Heidelberg. So können sie ihm einmal richtig nahe sein.

Rapper Kurdo sorgt für Fanauflauf in Rostocker City Rapper Kurdo war am Freitag im Geschäft Baba Relax zu Gast. Rund 200 Fans waren gekommen, um ihn zu treffen. © Quelle: Bert Scharffenberg

Es geht gesittet zu. Immer zwei bis drei Fans dürfen gleichzeitig in den Shop zu Kurdo, um mit ihm ein Erinnerungsfoto zu machen oder um ein Autogramm zu bekommen. Die Augen der jungen Menschen leuchten. Sogar Tränen der Freude fließen.

Auch OZ-Reporterin Luisa Schröder hatte ihren Fanmoment. Leider gab Kurdo keine Interviews. © Quelle: Ove Arscholl

Der Besitzer des Shops, Xalo Hakan, hatte sich per Instagram um einen der begehrten Promo-Standorte beworben. „Ich habe mich echt gefreut, als wir die Zusage vom Management bekamen.“ Das sei wahrscheinlich das einzige Mal, dass er ihm so nah komme. „Ich feiere Kurdo total, weil er auch Kurde ist.“ Das verbinde. Außerdem ist der gebürtige Greifswalder glücklich, dass so viele Menschen gekommen sind und alles friedlich ablief. In anderen Großstädten kam es sogar zu Schlägereien während des Auftritts von Kurdo. Hakan hatte aus Sicherheitsgründen Polizeikräfte und Mitarbeiter des Ordnungsamtes abgestellt.

Rapper Kurdo posiert mit dem Geschäftsinhaber von Baba Relax Shop, Xalo Akan (r.). © Quelle: Ove Arscholl

Interviews auf der Promotour gebe Kurdo generell nicht, erklärt einer seiner Securitykräfte. Nach dem halbstündigen Auftritt des Rappers, geht es für ihn und sein Team direkt weiter nach Buchholz nahe Hamburg.

Soviel konnte noch in Erfahrung gebracht werden: Aufgrund des stressigen Terminkalenders wird die Crew von einem Koch im Tourbus bekocht. Zeit für Restaurantbesuche gebe es nicht. Außerdem erscheine sehr bald, noch in diesem Jahr, das siebte Album von Kurdo. Den genauen Zeitpunkt wollte einer seiner Securitykräfte nicht verraten. Darauf können sich die Fans schon jetzt freuen.