Schmuggel mit Rauschgift? Zoll-Razzia im Rostocker Seehafen

Rostock. Mit einem Großaufgebot haben Mitarbeiter des Zolls am vergangenen Wochenende im Rostocker Überseehafen eine Razzia durchgeführt. Die Beamten, teils mit Maschinenpistolen bewaffnet, durchsuchten den dort liegenden Stückgutfrachter „Stella GS“. Der Verdacht: Das Schiff soll zum Rauschgiftschmuggel benutzt worden sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst auf Nachfrage bestätigte das Zollfahndungsamt Hamburg den Einsatz. Am Samstagnachmittag rückten mehr als zehn Einsatzfahrzeuge des Zolls am Getreidehafen an. Die Wagen hielten vor dem unter den Marshallinseln fahrenden Schiff. Die Beamten gingen teils schwer bewaffnet und maskiert an Bord. Ob es auch Festnahmen auf der „Stella GS“ gab, dazu wollte Pressesprecher Stephan Meyns keine Aussage treffen. Er sagte nur so viel: „Der Zoll hat am vergangenen Wochenende im Rostocker Seehafen ein Schiff wegen des Verdachts des Rauschgiftschmuggels durchsucht“. Weitere Auskünfte verweigerte Meyns aus „einsatz- und ermittlungstaktischen Gründen“.

Lesen Sie auch

Die Durchsuchungen wurden durch das Zollfahndungsamt Hamburg geführt, welches auch für Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist. Der Stückgutfrachter wurde inzwischen von den Behörden wieder freigegeben und hat am Montagabend den Rostocker Seehafen verlassen – in Richtung Gibraltar, dort soll das Schiff am 11. März einlaufen.