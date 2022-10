﻿Übernimmt ein Rechtsradikaler eine Führungsaufgabe im Rostocker Rathaus?

Im Rostocker Rathaus sorgt eine Personalentscheidung für Aufsehen. Die Antifa wirft einem neuen Mitarbeiter des Gesundheitsamts nationalistisches Gedankengut vor. Doch damit nicht genug: Der Mann soll ein bekanntes Gesicht auf Anti-Corona-Demos sein. Bei der Verwaltung herrscht Erklärungsnot.

Rostock. Einmal den Namen in die Suchmaschine geworfen, finden sich eine Menge Informationen über den neuen Mitarbeiter im Rostocker Rathaus: Er soll ein gewaltbereiter Neonazi sein, ehemaliger Elitesoldat, Mitglied verschiedener teils verbotener Gruppen und auf Corona-Demostrationen unterwegs sein. All das wirft ihm die Antifa vor, die ihn 2021 outete – öffentlich im Netz. Sind das die optimalen Voraussetzung, eine Führungsrolle im Gesundheitsamt der Stadt zu übernehmen? Denn genau hier wurde er laut Informationen der OSTSEE-ZEITUNG angestellt.

In einem offenen Brief prangert die Bürgerinitiative „Bunt statt braun“ diese Personalentscheidung jetzt an. „Aus unserer Sicht ist die Beschäftigung im öffentlichen Dienst nicht vertretbar. Für das Ansehen der Stadt wäre es katastrophal, wenn die Aufnahme der Tätigkeit erfolgen würde. Nicht nur die Gesundheitsdaten von Hunderten von Bürgerinnen und Bürgern wären gefährdet, auch für die Beschäftigten wäre es eine unerträgliche Situation“, heißt es darin. Der Vorstand fordert vom derzeit amtierenden Bürgermeister Chris von Wrycz Rekowski eine öffentliche Erklärung, wie es dazu kommen konnte und ob die Verwaltung daran festhalte, den umstrittenen Mann in dieser verwantwortlichen Position beschäftigen zu wollen.