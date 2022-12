﻿Rechtsradikaler im Rathaus? So reagiert die Stadt auf die umstrittene Personalie

Rostock. Die Vorwürfe gegen den neuen Mitarbeiter des Rostocker Gesundheitsamtes wiegen schwer. Er soll in der Vergangenheit als gewaltbereiter Neonazi und Mitglied verschiedener teils verbotener Gruppen aktiv gewesen sein. Zudem habe er sich an Corona-Demonstrationen beteiligt und dabei einen Journalisten angegriffen.

All das wurde von der Antifa 2021 veröffentlicht, ist im Internet leicht nachlesbar und damit auch vor der Entscheidung über seine Einstellung als Mitarbeiter der Stadt im gehobenen Dienst bekannt gewesen. Außer in der Rostocker Verwaltung, für die der Fall in mehrfacher Hinsicht Konsequenzen nach sich zieht.

Auch wenn es auf Anfrage der OZ nur wenig detaillierte Antworten zu dem Fall gibt – die Verwaltung verweist dabei auf die Datenschutzregelungen – ist zumindest Folgendes klar: Die Sache wird ein juristisches Nachspiel haben.

„In der Angelegenheit ist derzeit ein Rechtsstreit anhängig“, teilt Rostocks Pressesprecher Ulrich Kunze auf Nachfrage mit. Darüber hinaus liefen Abstimmungen unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden zu einem rechtssicheren Verfahren zur Beurteilung der Verfassungstreue von Bewerberinnen und Bewerbern.

Internetrecherche ist kein Teil der Einstellungspraxis

Was das nun wieder heißt? Es geht um die Frage, ob eine verdachtsunabhängige Prüfung möglich ist oder diese die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte eines Bewerbers verletzen würden. Denn eines räumt die Stadtverwaltung auf Anfrage ein: Bislang – und somit auch im besagten Fall – gab es keine vorherige Internetrecherche. Was beruflich oder privat an der Tagesordnung ist, nämlich jemanden zu googeln, ist im Rostocker Rathaus nicht Teil der Einstellungspraxis. Mit allen Vor-, aber auch Nachteilen, die so etwas haben kann.

Prüfung, ob es Versäumnisse gab, noch nicht abgeschlossen

Nachdem die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter laut wurden – auch die OZ berichtete – wurde eine Prüfung eingeleitet, der neue Angestellte trat den Job gar nicht an. Was das samt einem möglichen Gerichtsverfahren den Steuerzahler kosten wird? „Der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen“, hält sich Kunze bedeckt. Auch die Prüfung, ob es Versäumnisse bei der Personal-Einstellung gab beziehungsweise ob der Bewerber aufgrund seiner Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überhaupt geeignet ist für das Amt, sei noch nicht abgeschlossen.

Ein Teil dieser Prüfung sei auch, ob nun Konsequenzen für zukünftige Personalentscheidungen im Rostocker Rathaus gezogen werden. Auf die besagte öffentlich ausgeschriebene Stelle waren übrigens insgesamt vier Bewerbungen eingegangen.