Junge Musiker aus der Region waren am Wochenende in Rostock erfolgreich. Die nächste Wettbewerbsrunde läuft am 25. und 26. März in Greifswald.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket