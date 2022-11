﻿Perfide Masche: Rostocker Rentner zwei Mal von Betrügern um seine Ersparnisse gebracht

Katharina Ahlers

Mit den Akku-Zügen setzt die Bahn ein Zeichen in Richtung Klimaneutralität. Lücken im Oberleitungsnetz können so effizient geschlossen werden. Doch es muss weiter an umweltfreundlichen Alternativen gearbeitet werden – und an der Attraktivität des Nahverkehrs, meint OZ-Redakteurin Katharina Ahlers.