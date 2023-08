Verlockendes Angebot

Eigentlich wollte sie die vielen Brockhaus-Bände in ihrem Regal loswerden. Als Fremde der Rostockerin an der Tür 62 000 Euro für das Nachschlagewerk boten, unterzeichnete sie einen Verkaufsvertrag – und tappte damit in eine Falle. Was die Verbraucherzentrale in solchen Fällen rät.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket