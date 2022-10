﻿Anwohner sauer über „desolate“ Straßen in Rostock-Reutershagen: „Wundern uns, dass wir alle heile sind“

Wie viele Fahrbahnen in Reutershagen ist die Kuphalstraße gezeichnet von Rissen und Schlaglöchern. Rostocker mit Rollatoren bleiben mit den Rädern hängen und fürchten sich im Verkehr. Die Stadt kündigt eine Sanierung für 2023 an – allerdings nicht der gesamten Straße.

Rostock. Es ist ein frischer, aber sonniger Morgen im Rostocker Stadtteil Reutershagen. Im Eingang einer Seniorenwohnanlage unterhalten sich Elisabeth Krolop und Ingrid Jagst. Sie stehen in den Startlöchern, um spazieren zu gehen. Die Freundinnen, die seit mehr als 20 Jahren zusammen in der Kuphalstraße wohnen, setzen sich in Bewegung. Immer wieder stocken die Räder der Rollatoren, als sie über den rissigen Asphalt rollen. Fast auf der anderen Straßenseite, wo der Fußgängerweg ist, angekommen: ein hoher Bordstein. Aber die 87- und die 91-Jährige sind fit. Sie heben ihre Gehstützen an und biegen links ab.

An die Hürden hier haben sich die beiden beinahe gewöhnt, sie sind den Weg oft gemeinsam gegangen. Es ist die Strecke zur Bushaltestelle, die zum Einkaufen führt. Der Zustand der Straße ärgert sie trotzdem – oder gerade deswegen. „Seitdem ich hier lebe, hat sich das nicht zum Positiven verändert“, sagt Ingrid Jagst und ergänzt mit Blick auf ihre Bekannten im betreuten Wohnen: „Wir wundern uns, dass wir noch alle heile sind.“ Ähnlich sieht das Elisabeth Krolop. Sie wünscht sich, dass die Stadt die Kuphalstraße in den Fokus nimmt: „Hier sind viele alte Leute, wir brauchen Sicherheit.“

Rostockerin: Stadt setzt falsche Prioritäten

Die Neuerungen hingegen, die es gibt, findet Tochter Karin Wiese eher störend als hilfreich. Seit kurzem zieren Markierungen vor Ein- und Ausfahrten die Straße. Allerdings ist das Parken dort ohnehin verboten und gilt als Ordnungswidrigkeit. „Was nützt das also?“, fragt sich die 64-Jährige. Aus ihrer Sicht setzt die Politik mit den neuen Schraffierungen ein Zeichen. „Den Menschen immer mehr Parkraum zu nehmen, darauf konzentriert sich die Stadt“, sagt sie. Dabei gebe es in Reutershagen im Verkehr wesentlich mehr zu tun.

Von den Markierungsarbeiten auf der Kuphalstraße hält Karin Wiese (64) nichts. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Aus Sicht der Mutter sind zum Beispiel Geschwindigkeitskontrollen dringend nötig. Denn: Seit dem Start der Baustelle an der Goerdelerstraße sei die Zahl der Autos, die über die Kuphalstraße fahren, gestiegen. Und „die Leute halten sich nicht an Tempo 30“, sagt Elisabeth Krolop. Das sei – da die ältere Generation mit dem Rollator länger braucht, um die „desolate“ Straße zu überqueren – besonders gefährlich.

„Reutershagen ist zwar alt, aber nicht altengerecht“

Einer, der sich in der Gegend auskennt und in der Nähe der Seniorenwohnanlage auf die Bremse drückt, ist Justin Berling. Der Kleinwagen, mit dem er an diesem Vormittag ankommt, trägt die Aufschrift „Schwester Ines“. Gekonnt manövriert sich der Altenpfleger in die Parklücke. Das Halten hier ist für ihn kein Problem: „Das betrifft eher den Spätdienst“, meint er. Immerhin kommen am Nachmittag und Abend viele Berufstätige heim. Wird es doch früher eng an der Straße, stellt der 25-Jährige den Wagen zur Not auch verbotenerweise ab. „Zum Glück gibt es Mitarbeiter beim Ordnungsamt, die Pflegedienste verschonen“, sagt er. Das treffe jedoch nicht auf alle zu.

Wie viele Fahrbahnen in Reutershagen ist die Kuphalstraße gezeichnet von Rissen und Schlaglöchern. Diese wurden nur provisorisch geflickt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Den Zustand der Kuphalstraße findet er ebenfalls verbesserungswürdig. Das aber sei bei vielen Fahrbahnen in der Umgebung der Fall. Für Justin Berling wenig verwunderlich: „Als Reutershagen gebaut wurde, gab es hier zwei bis drei Trabbis“, sagt er mit einem Lächeln. Das Komponistenviertel etwa entstand Mitte der 1930er Jahre. Sein Fazit: „Der Stadtteil ist zwar alt, aber nicht altengerecht.“

Sanierung der Kuphalstraße 2023 geplant – aber nicht komplett

Das städtische Tiefbauamt teilt auf Anfrage mit, die Fahrbahn befinde sich trotz des Alters in einem verkehrssicheren Zustand. Allerdings haben Hansestadt und Ortsbeiräte den Abschnitt zwischen Händelstraße und Hamburger Straße als sanierungsbedürftig bewertet. Gemäß der Prioritätenliste starten die Bauarbeiten für die Erneuerung der Gehwege im Jahr 2023. „Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch bauliche verkehrsberuhigende Maßnahmen vor der Kindertagesstätte und der Schule errichtet“, heißt es weiter. Dazu gehörten Aufpflasterungen sowie der Einsatz sogenannter taktiler Elemente, zum Beispiel Bodenleitlinien.

Ob sich diese Maßnahmen auch Meter weiter auf den Verkehr vor der Seniorenwohnanlage auswirken, das wird sich zeigen. In den besagten Bereich fällt das Haus jedenfalls nicht. Dabei ist das Bedürfnis nach Veränderung in einigen Fällen groß, die Gegend selbst sagt den meisten nämlich zu. „Ich möchte hier noch 100 Jahre alt werden und mich sicher fühlen“, sagt die 87-jährige Elisabeth Krolop. Sie hofft, die Sanierung der Kuphalstraße vor ihrer Haustür noch zu erleben.