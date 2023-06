Zum 58. Mal feiert der Stadtteil Rostock-Reutershagen an diesem Wochenende großes Stadtteilfest. Neben den klassischen Jahrmarkt-Buden präsentieren sich auch Vereine und Kulturträger. Die Einwohner freut es – und auch aus dem Umland reisen Menschen an.

Rostock. Hunderte Menschen spazieren am Sonnabendnachmittag bei strahlendem Sonnenschein am Rostocker Schwanenteich. Viele sitzen auf der Wiese, andere beobachten das Bühnenprogramm. Die Schlangen an den Getränkeständen und Imbissbuden sind lang, Kinder versuchen ihr Glück beim Entenangeln oder Dosenwerfen.