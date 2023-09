﻿Kleingärtner in Reutershagen in Sorge: „Werden unsere Parzellen plattgemacht?“

Rostock. Ratlosigkeit, Frust und Empörung herrschten bei der Ortsbeiratssitzung in Reutershagen. Knapp 40 Bürger waren gekommen, um sich das Kleingartenentwicklungskonzept vom Amt für Stadtgrün anzuhören. Danach wird jede Kleingartenanlage in der Hansestadt einer Kategorie zugeteilt, die in künftige Baumaßnahmen miteinfließen soll. Keiner der 2138 Parzellen in Reutershagen wurde eine sehr hohe Bedeutung zugestanden.

Die Betroffenen ärgert das, immerhin fürchten sie weiterhin eine mögliche Bahntrasse durch den Stadtteil, wodurch je nach Strecke bis zu 1500 Gärten abgerissen werden könnten.

Kleingartenkonzept nach vier Jahren fertiggestellt

„Wir sind stolz und froh, nach vier Jahren ein Konzept in der Hand zu halten, das Kleingärten sichern wird“, kündigte Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde per Videobotschaft den Besuchern des Ortsbeirates an. Doch nachdem Renate Behrmann, Uta Bach und Birka Matthäus das Konzept „Grüne Welle – Stadtgarten Rostock“ vorgestellt hatten, bezweifelten die Anwesenden, inwiefern das Konzept die Gartenparzellen sichern würde.

So mahnte ein Anwesender: „Wenn die Bürgerschaft meinen Garten abreißen will und ich einen neuen kriege, fange ich wieder von null an. In meinem Garten stecken jahrzehntelange Arbeit und Geld.“ Eine Betroffene gab weiterhin zu bedenken: „Mein Garten wurde mit Stufe drei bewertet. Ich kann die Kriterien, nach denen geurteilt wurde, aber nicht beeinflussen, die Anlagen sind eben dort entstanden. Warum werden nicht alle gleich behandelt?“

Konzept teilt Parzellen in drei Erhaltungsstufen ein

Damit bezog sich die Frau aus der Kleingartenanlage Waldessaum, Block 4 e.V. auf die Erhaltungsstufen, die im Zuge einer Analyse der Kleingärten vergeben wurden. Erhaltungsstufe I bestätigt eine sehr hohe Erhaltungspriorität, Stufe II eine hohe und Stufe III eine mittlere bis geringe. In den 25 Kleingartenanlagen in Reutershagen/Gartenstadt/Hansaviertel wurden 13 der Erhaltungsstufe II zugeteilt, zwölf bekamen die geringste Erhaltungsstufe.

Knapp 40 Bürger sind zum Ortsbeirat in Reutershagen gekommen, um sich das Kleingartenentwicklungskonzept anzuhören. © Quelle: Sarah Klas

Für die Besitzer der Datschen bedeutet das, dass die Grundstücke unter bestimmten Voraussetzungen für andere Bauprojekte weichen könnten. Voraussetzungen sind, dass der ebenfalls neu entwickelte Richtwert von einer Geschosswohnung zu neun Parzellen (bisher war es 1:7) nicht unterschritten werden darf, Parzellen gegebenenfalls ersetzt und freiraum- und umweltplanerische Ziele eingehalten werden. Parzellen der Erhaltungsstufe I müssen bestehen bleiben.

Uta Bach, die Beauftragte für Kleingärten im Amt für Stadtgrün, argumentiert: „Dadurch haben wir ein Konzept, das wir bei Projektplänen gegenhalten können. Im künftigen Groten Pohl in der Südstadt hatten wir das nicht. Da mussten die Besitzer ihre Parzellen räumen.“ Sybille Gundert-Hoch (Bündnis 90/Die Grünen) befürwortete die Pläne: „Wir stehen mit dem Konzept besser da als ohne. Ich wäre vorsichtig, zu viel daran auseinanderzunehmen.“

Anwohner mit Sozialhilfen sind Kriterium für Bewertung

Auch die Bürger konnten sich grundsätzlich mit dem Konzept anfreunden, kritisieren bloß die unterschiedliche Bewertung der Anlagen, in die vier Kriterien eingeflossen sind. Dazu zählt, wie gut ein Stadtteil mit Parzellen versorgt ist, wie nah die Anlage an Geschosswohnungsbau liegt, wie gut erreichbar die Anlage mit dem ÖPNV ist und wie viele Einwohner mit Anspruch auf Sozialhilfe im Stadtteil leben. Letzteres bereite der Ortsbeiratsvorsitzenden Kathrin Maaß Bauchschmerzen: „Das schließt viele Menschen aus, die auch wenig haben, aber knapp über dieser Grenze liegen. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Den Umstand gab auch einer der anwesenden Bürger zu bedenken: „Viele Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sind Eigentümer der Gärten. Zählen die nicht?“ Er erntete dafür zustimmenden Applaus.

Der Ortsbeirat Reutershagen stimmte gegen das Kleingartenentwicklungskonzept. Sobald sämtliche Ortsbeiräte ihre Empfehlungen dazu abgegeben haben, wird die Bürgerschaft am 6. Dezember über das Grüne-Welle-Konzept entscheiden.

