﻿Robbe statt Rembrandt: Rostocker Seehunde werden zu Malern

Rostock. Miro liebt das Wasser. Wie andere Vierjährige mag er es aber genauso, zu spielen und zu malen. All das bekommt der Seehund auch geboten – von Lesley Kirchner. Die 38-Jährige kam vor vier Jahren aus Stuttgart nach Rostock und erfüllte sich hier einen Lebenstraum. „Ich wollte schon immer gern ans Meer. Und mit Robben arbeiten“, sagt Kirchner, die zuvor als Zootierpflegerin ebenfalls mit den niedlichen Säugetieren zu tun hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Weil die Seelöwen aus unserem Zoo nach Hohe Düne kamen, wollte ich nach ihnen sehen“, erinnert sie sich. Von der Arbeit in der Forschungsstation an der Ostsee war Lesley Kirchner so begeistert, dass sie sich entschied, es den Tieren gleichzutun und zu bleiben.

Lesley Kirchner mit Miro, einem vier Jahre alten Seehund. © Quelle: Frank Söllner

An ihrem aktuellen Arbeitsplatz, dem Marine Science Center Hohe Düne, ist Kirchner jetzt als Tiertrainerin vor allem „für Spaß und Spiel“ zuständig – also für das Unterhaltungsprogramm der 17 Robben und das der vielen Besucher, die jährlich an Bord kommen. „Es ist toll, dass wir den Tieren hier so viel Zeit widmen können“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Seehunde, Seelöwen und Seebären würden so viel Beschäftigung bekommen, dass es gar nicht passieren könnte, dass die Tiere Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Auch die Anlage an sich biete Kirchner zufolge so viel Platz, „dass wir hier für die Robben das größte Becken Europas haben“.

Robbennachwuchs kann in Rostock jederzeit kommen

Und damit nicht genug – ein Ausbau der Anlage um weitere Becken sei bereits geplant. Schließlich hat das Marine Science Center Ende Dezember Zuwachs bekommen: Die Seehunde Susi (34), Gizmo (21) und Sammy (1), die normalerweise im Zoo leben, sind nach Hohe Düne umgezogen, weil die Robbenanlage im Tierpark neu gebaut wird. Und bald kommt noch eine Robbe dazu: „Susi ist nämlich hochschwanger – wir rechnen jeden Tag mit dem Nachwuchs“, erzählt Lesley Kirchner.

Wenn die kleine Robbe da ist, wird es nicht lange dauern, bis Lesley Kirchner gefragt ist. „Junge Seehunde sind nämlich sehr verspielt – und die Seelöwen auch.“ Was sie den Tieren zur Beschäftigung bietet, ähnelt den Spielsachen, die Hunde an Land mögen. „Es muss nur schwimmen können – und nicht so leicht kaputtgehen.“ Kürzlich hätte ihr eine britische Firma einen ganzen Karton mit Hundespielzeug geschickt, das den Robben lange Freude bereiten wird.

Lesen Sie auch

Robben malen in Hohe Düne mit der Schnauze

Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Arbeit mit den Robben, die sich vor allem mit dem Sinnessystem der Tiere beschäftigt, „kann ich mit ihnen auch mal Dinge tun, die keinen Sinn haben, aber Spaß machen“, sagt Lesley Kirchner. So sei sie auch darauf gekommen, gemeinsam zu malen. „Ich nutze ungiftige Fingermalfarbe und die Tiere werden danach nicht nur sauber gemacht, sondern auch belohnt. Und wenn ein Tier keine Lust dazu hat, ist das auch okay.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seehund Miro sei allerdings ein begeisterter Maler. Eines seiner bisherigen Werke zeigt lauter rote Schnauzenabdrücke auf Leinwand. „Das ist aber nicht verkäuflich“, so Lesley Kirchner. Ansonsten sei die Nachfrage nach Robbenkunst schon da. Vor allem, seit sie eines der Bilder auf der Instagramseite des Robbenforschungszentrums geteilt hat.

Da diese Beschäftigungsform aber für die Tiere etwas Besonderes bleiben soll, würde es nie massenhaft solche Werke geben. Derzeit hängen zwei Leinwände im Souvenirshop des MSC – für jeweils 75 Euro. Das Geld, das damit eingenommen wird, dient der Finanzierung der Arbeit des Marine Science Centers.

Genau wie der normale Eintritt oder die besonderen Angebote für Besucher wie die Begegnungen mit den Robben oder gar das Schwimmen mit den Tieren. „Das ist jetzt im Sommer schon gut gebucht, aber ein paar Termine gibt es noch“, sagt Lesley Kirchner. Zudem sei dieses Angebot auch noch im Spätsommer gut machbar. „Dann ist die Ostsee auch wärmer als beispielsweise im April“, so Kirchner augenzwinkernd. Schließlich geht sie ja auch immer mit baden.

OZ