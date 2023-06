﻿Wichtige Pendlerstrecke in Rostock marode: Rövershäger Chaussee wird jahrelang gesperrt

Rostock. Schlechte Nachrichten aus dem Rostocker Tiefbauamt: Eine der Hauptverkehrsachsen der Hansestadt ist hin und muss grundhaft erneuert werden. „Der Zustand der Rövershäger Chaussee ist noch schlechter, als wir befürchtet haben“, sagt Amtsleiter Heiko Tiburtius. Rund 35 000 Fahrzeuge täglich hätten über Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen.

Bisher waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass auf dieser wichtigen Zufahrtsstraße nur eine Erneuerung der Fahrbahndecke nötig werde. „Aber leider reicht das nicht“, erklärt der Leiter des Tiefbauamtes. Neueste Untersuchungen hätten gezeigt, wie schlecht der Baugrund im Abschnitt zwischen Petridamm und Gutenbergstraße wirklich ist. Eine weitere Ausbesserungsmaßnahme anstelle einer grundhaften Sanierung wäre deshalb Geldverschwendung. „Und wir wollen und müssen mit den Haushaltsmitteln ja verantwortungsbewusst umgehen“, so Tiburtius.

Was den Steuerzahler freut, wird für Autofahrer zur Geduldsprobe. Denn statt wie bisher geplant wenige Wochen muss die Straße nun für gut zwei Jahre zumindest teilweise gesperrt werden.

Baustart voraussichtlich 2026 oder 2027

Geplant sei, richtungsweise zu bauen und den Verkehr währenddessen jeweils einspurig auf der anderen Seite zu führen. Und die Sommerferien zu nutzen. „Da ärgern wir zwar die Touristen, aber dafür sind die vielen Pendler, welche diese Strecke nutzen, dann im Urlaub“, so Tiburtius.

Bis es losgeht, sei aufgrund der nötigen Planung und der Finanzierung aber noch ein bisschen Luft. Derzeit steht die Maßnahme für die Jahre 2026/2027 im Kalender.

Zukunft der Vorpommernbrücke unklar

Unklar ist aktuell noch, wie es mit der maroden Vorpommernbrücke weitergeht. „Wir warten noch auf die Ergebnisse der neuesten Nachrechnung“, erklärt der Amtsleiter. Die sollen zeigen, wie groß der Handlungsdruck ist. Derzeit hängt das Bauwerk 20,3 Zentimeter durch, ab 22,5 Zentimeter droht die komplette Sperrung der Brücke.

Abriss oder Sanierung: Wie steht es um die Vorpommernbrücke? Ein Neubau würde voraussichtlich 63 Millionen Euro kosten. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Als Lösung im Gespräch sind sowohl eine stützende Unterkonstruktion als auch ein Brückenneubau, der Schätzungen zufolge 63 Millionen Euro kostet. Geld, das derzeit noch in keinem Haushaltsplan vorgesehen ist. Anders als einige weitere Baustellen, die bereits fest terminiert sind.

Kopernikusstraße wird ab Mitte Juli gesperrt

In der Kopernikusstraße klagen Verkehrsteilnehmer schon lange nicht nur über Stau, sondern vor allem über den schlechten Zustand der Straße. Deshalb wird sie ab 17. Juli voll gesperrt und innerhalb von zwei bis drei Wochen mit einer neuen Fahrbahndecke versehen.

Zwischen August und September wird dann die Nobelstraße zwischen Tychsenstraße und Charles-Darwin-Ring erneuert – inklusive der Ampelanlagen sowie neuer Abbiegerregelungen. Die verbleibenden Abschnitte sollen sukzessive folgen, um die wichtige Einfahrtstraße in den Rostocker Süden für die nächsten 10 bis 20 Jahre fit zu machen.

Freigabe in Sicht: Die Satower Straße wird fertig. © Quelle: Jessica Orlowicz

Satower Straße wird Anfang 2024 fertig

Endlich fertig wird bald der zweite Teil der jahrelangen Baumaßnahmen in der Satower Straße. „Anfang nächsten Jahres wollen wir damit durch sein“, sagt Heiko Tiburtius. Das sei auch dringend nötig, denn im Tiefbauamt sind bereits die folgenden Maßnahmen geplant. Zuerst ist zwischen 2024 und 2025 der Landkreis dran und erneuert die Fahrbahndecke der bisherigen Umleitung – der Kreisstraße 41 zwischen Klein Schwaß und Kritzmow.

Die Strecke wird danach wieder dringend gebraucht, denn schon Ende 2025 startet der Abriss der maroden Brücke an der Rennbahnallee, der ebenfalls mit einer Vollsperrung für den Verkehr einhergeht. Ziel sei es, 2027 fertig zu sein. Anschließend müssen die Versorger Nordwasser und Stadtwerke nämlich nochmals für neue Leitungen an den restlichen Teil der Satower Straße ran – abschnittsweise zwischen Rennbahnallee und Südring.

Erst Stadtautobahn, dann Sperrung am Schmarler Damm

Nicht nur der Südwesten von Rostock ist durch solche langwierigen Baustellen gebeutelt – auch im Nordwesten droht Chaos. Wenn die derzeit laufenden Arbeiten an der Stadtautobahn Richtung Warnemünde durch sind, wird der Teilabschnitt zwischen Schutow und der A 20 angefasst. Der muss fertig sein, wenn eine weitere Großbaustelle kommt: Die für den S-Bahn-Verkehr wichtige Brücke am Schmarler Damm hat von den Behörden nur noch eine maximale Lebensdauer bis 2030 bescheinigt bekommen.

Begrenzte Lebensdauer: Der Schmarler Damm kreuzt mit einer Brücke die S-Bahn-Linie zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde. Bis 2030 muss sie erneuert werden. © Quelle: Ove Arscholl

„Dort müssen wir also ab 2027 mit Abriss und Neubau ran“, erklärt der Amtsleiter. Weil für eine Behelfsbrücke kein Platz ist, sehen die Planungen eine circa anderthalbjährige Vollsperrung des Bereiches vor – für den Auto- und den Bahnverkehr.

Straßenbau hängt auch von der Stadtentwicklung ab

Was für die Autofahrer noch weit weg scheint, beschäftigt Rostocks Tiefbauverantwortliche schon heute. Denn auch die meistbefahrene Straße des Landes bleibt von Baumaßnahmen nicht verschont. Ab 2025 ist erst einmal eine Kanalsanierung in der Hamburger Straße zwischen Kuphal- und Tschaikowskystraße geplant. „Anschließend steht der grundhafte Ausbau der Lübecker Straße zwischen Kabutzenhof und Holbeinplatz an“, so Tiburtius.

Danach sei allerdings noch nicht Schluss. „Dann geht es zwischen Kabutzenhof und Friedrichstraße weiter – wahrscheinlich zeitgleich mit den notwendigen Maßnahmen für den Hochwasserschutz“, sagt Tiburtius. Allerdings stünde hinter dem Zeitplan für diese Baustellen noch ein Fragezeichen. „Die Lübecker Straße hängt zum Beispiel direkt davon ab, wie es mit den Planungen für das neue Wiro-Wohnquartier am Werftdreieck weitergeht. Verschiebt sich das, kommt auch die Straße später.“

Auf die Rostocker kommen also baustellenreiche Jahre zu. Nachdem die Hansestadt lange sparen musste, werde seit zehn Jahren wieder intensiv ins Straßennetz investiert, so Tiburtius. „Denn auch wenn erfreulicherweise der Radverkehr immer mehr zunimmt, so ist auch der Autoverkehr gestiegen – mit den entsprechenden Belastungen für die Infrastruktur.“ Ein Ende der Baustellen ist deshalb erst einmal nicht in Sicht.

