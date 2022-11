﻿Rostock: RSAG und Stadtwerke brauchen dringend Geld – Rathaus schnürt 70-Millionen-Euro-Paket

Rostock. Die von explodierenden Energiepreisen stark betroffene RSAG und die Stadtwerke brauchen Geld. Konkret geht es um eine Finanzspritze von 70 Millionen Euro von der Stadt für die städtische Beteiligungsholding RVV, die der Hauptausschuss am Dienstag freigeben soll. Teilweise sind das Zuschüsse für laufende Ausgaben, teils Kredite, die später zurückgezahlt werden müssen.

„Unsere Stadtwerke und die Rostocker Straßenbahn AG werden durch die hohen Energiekosten besonders belastet. Das betrifft insbesondere den Energieverbrauch durch Busse und Straßenbahnen sowie die notwendigen Sicherheiten bei Energie-Käufen durch die Stadtwerke“, sagt der amtierende Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD). Die Finanzhilfe soll sicherstellen, dass beide kommunale Unternehmen „ihren Auftrag zur Daseinsvorsorge weiter erfüllen“ können.

Die Stadtwerke müssen sich trotz stark schwankender und vor allem steigender Preise an den Märkten mit Gas und Strom eindecken. Der Finanzbedarf steigt zusätzlich an, weil Händler und Börsen hohe Vorab-Sicherheiten verlangen. „Das ist wie eine Kaution, die man nachher zurückbekommt“, sagt RVV- und RSAG-Chefin Yvette Hartmann. Mit den steigenden Preisen sind die Sicherheiten gerade in den Himmel gewachsen.

Mit dem 70-Millionen-Euro-Paket sind die Stadtwerke laut Wrycz Rekowski für alle Fälle vorbereitet, darunter „weitere Eskalationen im Ukraine-Krieg“. Insgesamt wird die RVV in die Lage versetzt, den Stadtwerken bis zu 70 Millionen Euro an Krediten zu gewähren – damit diese am Energiemarkt handlungsfähig bleiben und in Rostock nicht die Lichter ausgehen.

Höhere Kosten für Strom und Diesel

Die RSAG erwartet für 2023 zusätzliche Ausgaben von sieben Millionen Euro allein für Strom. Grund dafür sind Lieferverträge, die bisher noch vergleichsweise günstig waren, aber nächstes Jahr auslaufen. Für Diesel werden Mehrkosten von zwei Millionen Euro erwartet. Die Fahrgastzahlen stiegen im Sommer durch das Neun-Euro-Ticket stark an, sanken dann aber wieder. Inzwischen liegen sie bei 85 bis 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Der Verlustausgleich für die RSAG, der dieses Jahr bei 21,4 Millionen Euro liegen wird, steigt 2023 an, so Hartmann. Die Stadtwerke machten 2021 noch 14 Millionen Euro Gewinn.

Das 70-Millionen-Euro-Paket besteht aus kurzfristigen Krediten von 28 Millionen Euro, die nach einem Jahr zurückgezahlt werden müssen, einem Zuschuss von 22 Millionen Euro sowie einer Aufstockung des Eigenkapitals der RVV um 20 Millionen Euro.