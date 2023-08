﻿ Klimafreundliche Busse für Rostock: RSAG weiht „Betriebshof der Zukunft“ ein

Rostock. Am Mittwoch, dem 2. August, ist der neue Bus-Betriebshof der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) eingeweiht worden. An der feierlichen Eröffnung nahmen neben der Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) Yvette Hartmann und Jan Bleis aus dem Vorstand der RSAG sowie viele weitere Gäste teil.

Es sei eine Herausforderung, Rostock bis 2035 klimaneutral zu machen, so Kröger. „Ohne eine Verkehrswende wird uns das sicherlich nicht gelingen.“ Die Oberbürgermeisterin bedankte sich bei allen Bauunternehmen, den Stadtwerken und auch für die Fördermittel aus Berlin. Von den insgesamt 5,7 Millionen Euro an Kosten übernehmen der Bund und die Stadt Rostock etwa eine Million Euro.

Hier wird das Biomethan in den Bus gebracht: die Betankungsvorrichtung der neuen CNG-Busse der RSAG. © Quelle: Constantin Krüger

Fünf Elektrobusse rollen schon durch Rostock

Bereits im Juni wurden fünf Busse mit Elektroantrieb und zehn Fahrzeuge, die Bio-Methan (CNG) als Kraftstoff nutzen, beschafft, die nun im neuen Betriebshof gewartet, repariert und betankt werden. Die Biomethanbusse würden aktuell 450 Kilometer, die E-Busse 200 Kilometer schaffen, so Thomas Novack, Teamleiter der Businstandhaltung der RSAG. „Der Elektrobus ist natürlich sehr leise, das werden auch die Gäste wahrnehmen.“

Thomas Novack von der RSAG vor den neuen E-Bussen der Flotte. Als Teamleiter der Instandhaltung ist er direkt für den neuen Betriebshof in Schmarl zuständig. © Quelle: Constantin Krüger

Als weitere Neuerung haben die Fahrzeuge Ticketautomaten an Bord. Hier können die Fahrgäste künftig ihre Fahrkarten direkt im Bus kaufen. Das Besondere: „Unsere Automaten funktionieren ausschließlich kontaktlos“, so Jan Bleis. Nach und nach sollen alle Busse mit den neuen Automaten ausgestattet werden.

Jan Bleis, Vorstandsmitglied der RSAG in einem der neuen mit Biomethan betriebenen Busse. Auf dem neuen Betriebshof können diese direkt betankt werden. © Quelle: Constantin Krüger

Für 2024 wurden bereits neue Bio-Methanbusse in Auftrag gegeben, 2025 sollen dann weitere E-Busse folgen, so Novak. Auch wenn die Reichweite der neuen Fahrzeuge begrenzt und geringer als die der herkömmlichen Dieselbusse sei, sei die Anschaffung ein richtiger Schritt hin zu einer klimaneutralen Stadt, so die RSAG. Ab 2035 möchte die Gesellschaft ganz auf Dieselbusse verzichten. Der gesamte Betriebshof ist so ausgelegt, dass zukünftig bis zu 50 Biomethanbusse betankt werden können.

Klimafreundlicher ÖPNV für Rostock: „Betriebshof der Zukunft“ eingeweiht Mehr als fünf Millionen Euro hat der Busbetriebshof in Rostock- Schmarl gekostet © Quelle: Constantin Krüger/Ostsee-Zeitung

Höherer Strombedarf für ÖPNV in Rostock erwartet

Für die Elektrobusse stehen bislang acht Ladepunkte bereit, nach der kompletten Umstellung der Busflotte im Jahr 2024 sollen es 34 Ladepunkte sein. Seit der Einweihung der 15 neuen Fahrzeuge Ende Juni sind die Busse bereits täglich im öffentlichen Personennahverkehr im Einsatz.

Für die neuen Busse mit Elektroantrieb wird mit einem deutlich höheren Strombedarf gerechnet. Um diesen in Zukunft decken zu können, wurde eine modular-erweiterbare Trafostation errichtet. Ihre Leistung soll von derzeit 1,8 Megawatt auf 3,6 Megawatt erhöht werden.

Auch Jan Bleis, Vorstandsmitglied der RSAG, zeigte sich zufrieden. „Wir achten auch darauf, dass die Busse ein schönes Interieur haben“, so Bleis. Vor allem aber seien die Elektrobusse nicht billig gewesen. So würden die elektrisch betriebenen Busse zwischen 650 000 und 750 00 Euro kosten. Das sei deutlich mehr als für die mit Methan betriebenen Busse. Diese lägen im Schnitt nur etwa zehn Prozent über dem Preis herkömmlicher Dieselbusse.

Susann Klier bei der Betankung der neuen Busse mit Biomethan. Die Technikerin arbeitet auf dem neuen Betriebshof in Schmarl. © Quelle: Constantin Krüger

Ob sich die Investition tatsächlich rechnet, ist noch unklar. „Wir müssen erst einmal gucken, wie sich die Preise für Strom und Gas langfristig entwickeln“, sagt Thomas Novack. Erst dann könne man die Betriebskosten der neuen Busse mit denen der herkömmlichen Dieselbusse vergleichen.

OZ