﻿„Jeder kann es spielen“: Was den Besitzer von Rostocks Dartshop an der Sportart fasziniert

Der deutsche Erfolg bei der Dart-WM rückt den Kneipensport ins Rampenlicht. Der Rostocker Dartshop-Besitzer Rudi Diel erzählt, warum seine Liebe zum Dart seit 37 Jahren anhält, warum Eltern ihren Kindern keine elektronische Scheibe kaufen sollten und was es braucht, um Profi zu werden.

Rostock. Der Wirt bringt das nächste Bier, der letzte Mitspieler öffnet die Kneipentür und dann kann es losgehen. Ein Messingpfeil schießt durch die Luft und bleibt im roten Feld der Triple 18 stecken. Dart gehört für viele zum Kneipenbesuch dazu, so auch für Rudi Diehl.

Der 56-Jährige ist seit 37 Jahren leidenschaftlicher Dartspieler und konnte aus seinem Hobby irgendwann einen Beruf machen. Ihm gehört der Dartshop Rostock in Lütten Klein. Dieser ist Anlaufstelle für alle Dartbegeisterten oder Menschen, die spontan einen Pokal brauchen. Denn zusätzlich zum Dartzubehör bietet Diehl in seinem Laden auch Pokale für alle Lebenslagen mit persönlicher Gravur an.

Aus dem Dart-Mekka Deutschlands an die Ostsee gezogen

Rudi Diehls Liebe zum Dart begann in Aachen, dort ist er geboren und aufgewachsen. „In den Achtzigern war Aachen das Elektronik-Dart-Mekka Deutschlands. Zum Vergleich: Heute gibt es hier circa 35 Elektronik-Dart-Teams, damals in Aachen gab es über 1500.“ Später lernte er Konditor und war lange in der Gastronomie tätig. Wie fand er seinen Weg an die Ostseeküste?

Seine Mutter ist gebürtige Rostockerin. Bei einem Urlaub an der Ostsee sei ihm der Gedanke gekommen, dass es sich hier auch schön wohnen lässt. Die Entscheidung sei dann jedoch vertagt worden – bis zu einem Schicksalsschlag. „Ich hatte einen schweren Autounfall, bei dem mein Vater ums Leben kam und ich aufgrund von mehreren Knieverletzungen nicht mehr arbeiten konnte“, erzählt Diehl. Schließlich habe ihn ein Freund überzeugt, dass er sein Leben als Frührentner auch in Rostock führen könne.

Diehl zog nach Lütten Klein und erfuhr von der Eröffnung des Dartshops in der Warnowallee. „Dann ging alles ganz schnell. Ich fing mit Begeisterung an, in dem Laden zu arbeiten und habe ihn irgendwann übernommen.“

Dartduelle werden im Kopf entschieden

Der 56-Jährige merkt, dass das Interesse an Dart größer wird. Vor allem zu Weihnachten und während der Dart-WM seien die Verkaufszahlen gestiegen. Doch warum ist Dart so beliebt bei den Menschen?

Für Rudi Diehl gibt es verschiedene Gründe für die Faszination: „Ich finde es in erster Linie toll, dass beim Dart alles egal ist: Körpergröße, Statue, Geschlecht, Nationalität. Jeder kann Dart spielen.“ In Diehls Laden kämen auch oft Menschen im Rollstuhl. Mit Bekannten plant er gerade ein Turnier in Rostock für Menschen mit und ohne Behinderung. Es soll jeweils im Doppel gegeneinander gespielt werden. Jedes Team besteht aus einer Person mit mit und einer ohne Behinderung.

Diel erzählt, dass Dart vor allem eine Kopfsache sei. Wer Liebeskummer, finanzielle Sorgen oder andere Probleme hat, werde nicht gut Dart spielen, denn die Konzentration müsse bei dem Spiel sein. Wenn Eltern für ihre Kinder Dartscheiben kaufen wollen, rät er meist von elektronischen Boards ab. „Dart ist ein super Weg, um Mathe zu lernen, denn man muss bei jedem Wurf berechnen, was die schlauste Zahl ist, um möglichst schnell an das Ziel zu kommen“, erläutert der Shop-Besitzer.

Früherer Kneipensport Dart ist professioneller geworden

Für alle, die Profis werden wollen, gilt: Übung macht den Meister. Die meisten professionellen Dartspieler trainierten wenigstens fünf Stunden am Tag und fänden immer neue Taktiken und Rechenwege, um besser zu werden, meint der Experte. Diel hat beobachtet, dass sich der ursprüngliche Kneipensport in den vergangenen Jahren auf professioneller Ebene sehr verändert habe. „Die alte Garde kam noch wirklich aus der Kneipe, die jüngere Generation hat heutzutage Trainer und Physiotherapeuten und macht sogar Fitness.“

Eine Sache möchte der leidenschaftliche Dartspieler Jüngeren noch mit auf den Weg geben: „Das Spannende an dem Sport ist der taktische Teil. Man lernt nie aus und kann tausend verschiedene Rechnungen ausprobieren, um am Ende als Schnellster am Ziel zu sein.“

Von Philippa Bouren