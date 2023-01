﻿Gäste-Bewertung: Das sind die besten Hotels für Urlaub an der Ostsee

Das Reise-Portal Holiday Check hat die beliebtesten Ferienziele in Mecklenburg-Vorpommern ausgewertet und dabei Kategorien wie Preis-Leistungs-Verhältnis und Familienfreundlichkeit einbezogen. Usedom, Rügen, Rostock und Müritz – in diesen Häusern fühlen sich die Touristen wohl.

Rostock/Ahlbeck. Urlaub an der Ostsee ist beliebt und Hotels gibt es viele. Welche bei Feriengästen besonders beliebt sind, hat das Online-Reise-Portal Holiday Check ausgewertet und anhand von Bewertungen den Holiday-Check-Award 2023 an die zehn besten Häuser in Mecklenburg-Vorpommern vergeben.

Auf Platz 1 hat es das Aparthotel „Strandhus“ der Familie Herrgott in Ahlbeck auf der Insel Usedom geschafft. Die 639 Bewertungen fielen durchweg positiv aus. Besonders gut bewertet wurden das Essen, die Sauberkeit und der Service.

Auf dem zweiten Rang landet das Strandhotel Seerose in Loddin. Das Haus überzeugte unter anderem mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf dem dritten Platz rangiert das Akzent-Hotel Kaliebe in Trassenheide, das sich den Bewertungen zufolge besonders für Paare lohnt.

Campingplatz und Häuser mit Traum-Aussicht

Platz vier geht an den Campingplatz Kühlungsborn, der mit Sauberkeit, Einkaufsmöglichkeiten und der Möglichkeit, mit Hund Urlaub machen zu können, punkten konnte.

Platz fünf geht an das Familotel Borchardts Rookhus am See in Wesenberg, das offenbar besonders für Familien eine Reise wert ist. Das Haus Seeblick Hotel Garni & Ferienwohnungen im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom kann unter anderem mit einer traumhaften Aussicht auftrumpfen – Platz 6.

Die Plätze sieben bis zehn gehen an das Seeschloss Sellin auf Rügen, das Upcycling-Hotel „Alles Paletti“ in Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen, das Hotel Travel Charme Strandidyll in Heringsdorf sowie das Müritzpalais Aparthotel in Waren.