﻿Rostock, Rügen, Usedom: So viele Mieten müsste man für den Kauf einer Eigentumswohnung ausgeben

Rostock. Kaufen oder lieber doch weiterhin zur Miete wohnen? Diese Frage stellen sich auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen. Ob es sich lohnt, in Wohneigentum zu investieren, soll der Postbank-Wohnatlas 2023 zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für diesen hat das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) die Immobilienpreisentwicklung in den 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten untersucht. Ergebnis: Ob in Warnemünde, auf dem Darß, auf Rügen oder Usedom – an der gesamten Ostseeküste besteht eine große Diskrepanz zwischen Mieten und Kaufpreisen. Ähnlich stark fällt diese demnach nur in bestimmten Regionen an der Nordsee sowie in und um die Städte Berlin und München aus.

Lesen Sie auch

Kreis Rostock: rund 57 Jahresmieten für Eigentumswohnung

Eigentumswohnungen können sich dem Postbank-Wohnatlas zufolge trotz des generell hohen Preisniveaus in Deutschland noch lohnen – unter zwei Voraussetzungen: verhältnismäßig moderate Kaufpreise im Vergleich zur Nettokaltmiete und die Aussicht auf weitere reale Wertsteigerungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Bedingungen erfüllt die Ostsee nicht. Wer sich eine Eigentumswohnung an der Küste und auf den Inseln kaufen möchte, muss derzeit sehr viel investieren – sowohl absolut als auch in Jahresnettokaltmieten ausgedrückt.

2022 wies der Landkreis Rostock einen Vervielfältiger von 57,1 aus. ‚Vervielfältiger‘ steht für den Multiplikator (Anzahl) der Jahresmieten, zu denen ein Objekt veräußert wird. Er gibt die Anzahl der Jahre an, in denen sich der Kauf amortisiert. Noch höher als im Kreis Rostock fällt er im Landkreis Vorpommern-Greifswald aus: 57,3 Jahresmieten müssen Interessenten hier laut Analyse investieren, um eine gleich große Wohnung zu erwerben.

Hansestadt Rostock und Schwerin: Preise gesunken

Die Hansestadt Rostock zählt im Bundesvergleich zwar zu den Städten mit hohem Vervielfältiger, allerdings ist dieser laut HWWI um 3,3 auf jetzt 36,3 gesunken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer in Rostock eine Wohnung kauft, zahlt dafür weniger als vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Onlineportals Immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er Jahre) untersucht wurden. Eine Bestandswohnung kostet in Rostock demnach aktuell durchschnittlich 3943 Euro pro Quadratmeter – 2022 waren es noch 6,3 Prozent mehr.

Den stärksten prozentualen Preisrückgang aller untersuchten Kreise verzeichnet Schwerin. Eine Bestandswohnung in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns soll derzeit durchschnittlich 2477 Euro pro Quadratmeter kosten – 14,6 Prozent weniger als im Juni 2022.

OZ