1500 Tonnen schwere Monopiles: RWE vergibt Auftrag für Offshore-Park nach Rostock

Rettungseinsatz

Anklam: Mann (36) in Wohnung niedergestochen – Umstände unklar

Am Dienstagabend (3. Mai) ist es in einer Wohnung in Anklam vermutlich zu einer Auseinandersetzung gekommen. Kurze Zeit später wurde ein Mann niedergestochen. Er musste mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Was genau passierte, ist noch unklar.