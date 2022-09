Viele Jahre hat Schauspielerin und Regisseurin Sonja Hilberger die Rostocker Theaterszene geprägt: Nach der Wende kämpfte sie um den Erhalt der Schauspielschule, seit 2019 ist sie Leiterin des „Freisprung“-Festivals. Nun wagt sie einen Neuanfang und verlässt die Hansestadt. Wohin es sie verschlägt, lesen Sie hier.

Rostock. Über viele Jahre hat Sonja Hilberger die Rostocker Theaterszene geprägt: Nach der Wende kämpfte sie um den Erhalt der Schauspielschule, später spielte sie am Volkstheater an der Seite berühmter Kolleginnen, wie Katharina Thalbach. Seit 2019 leitet sie das „Freisprung“-Theaterfestival. Nun verlässt sie die Hansestadt. Die umtriebige Schauspielerin und Regisseurin wurde vom renommierten Max Reinhard Seminar zur „Universitätsprofessorin für Rollengestaltung“ berufen. Morgen, am 9. September, um 19.30 Uhr gibt sie im Kulturhafen in Rostock mit „In Love and Grave with Cash and Cave“ ihre Abschiedsvorstellung.

Realität holt Sonja Hilberger ein