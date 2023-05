Vor zehn Jahren sank die „Georg Büchner“: Ursache bleibt rätselhaft

Rostock/Warschau. Als die „Georg Büchner“ am 28. Mai 2013 von ihrem Liegeplatz im Rostocker Stadthafen weggeschleppt wird, haben sich an der Pier viele Schaulustige eingefunden. Sie wollen Abschied nehmen von dem ehemaligen Fracht- und Ausbildungsschiff, das zuletzt auch als Jugendherberge diente.

Die 1950 gebaute „Georg Büchner“ ist selbst nicht mehr manövrierfähig, sie soll in den Hafen der litauischen Stadt Klaipeda überführt werden – vermutlich zum Abwracken.

Schiff hatte leichte Schlagseite nach rechts

Merlin Franke steht an diesem bewölkten Tag auf einem der beiden Schlepper, die das alte Schiff vom Rostocker Kapuzenhof zur Mittelmole in Warnemünde schleppen sollen. Was ihm auffällt: „Die ,Georg Büchner’ hatte eine leichte Schlagseite nach Steuerbord“, erzählt der 46-jährige Filmemacher, der selbst zur See gefahren ist.

Franke findet das jedoch nicht ungewöhnlich. Im Schiffsinneren habe es viele Umbauten gegeben, so erinnert er sich. Auch fehlen an der Backbordseite die Rettungsboote – möglicherweise neigt sich die „Georg Büchner“ deshalb ein wenig nach rechts.

Die „Georg Büchner“ Das Schiff lief 1950 in Hoboken/USA als „Charlesville“ vom Stapel. Das kombinierte Fracht- und Passagierschiff wurde anschließend von einer Reederei aus Antwerpen im Liniendienst zwischen Belgien, Belgisch-Kongo und Angola eingesetzt. Es kam 1967 als „ Georg Büchner“ zur Deutschen Seereederei (DSR) und wurde als Fracht- und Ausbildungsschiff in Dienst gestellt. Bis 1977 fuhr das Schiff im Liniendienst und wurde danach an die „Betriebsschule Flotte“ der DSR übergeben – am Liegeplatz in Rostock-Schmarl. Die Hansestadt übernahm das Schiff 1991 für den symbolischen Preis von einer D-Mark, um es vor der Abwrackung zu bewahren. Seit der Übergabe an den Förderverein Traditionsschiff und dem Verholen 2003 in den Stadthafen diente die „Büchner“ als Hotelschiff.

An der Mittelmole in Warnemünde übernimmt der polnische Schlepper „Ajaks“ das alte Schiff. Er soll es allein nach Klaipeda bringen. Zurück an Land, verfolgt Merlin Franke zusammen mit anderen Schiffsenthusiasten den Kurs der „Ajaks“ über das Automatische Identifikationssystem (AIS). Am Abend des 30. Mai sieht er dort: Die „Ajaks“ fährt nördlich der polnischen Halbinsel Hel im Zickzack. Er vermutet, die „Georg Büchner“ habe sich vom Schlepper losgerissen.

Was Franke zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Der Kapitän der „Ajaks“ hat den Schiffsverkehrsdienst in der Danziger Bucht darüber informiert, dass die „Georg Büchner“ starke Schlagseite hat und sinkt. Die Schleppleinen werden durchtrennt. Wenig später geht die „Georg Büchner“ unter, ohne ihren letzten Zielhafen zu erreichen.

Die „Georg Büchner“ in der Ostsee vor Danzig. © Quelle: Alpha-Divers

Ursache des Untergangs noch immer ungeklärt

Zehn Jahre nach dem Untergang wirft das Ereignis weiter Fragen auf. Als mögliche Ursache werde ein Leck in der Rumpfbeplankung oder ein unzureichender Schutz der Bullaugen und Seitenventile in Betracht gezogen, heißt es in einem Urteil der Seekammer am Bezirksgericht im polnischen Danzig (Gdansk) aus dem Juli 2018. Sicher sind sich die polnischen Gutachter nicht.

Was den Unterlagen nach gesichert ist: Am 30. Mai 2013 um 19.50 Uhr sinkt das über 153 Meter lange und 19,60 Meter breite Schiff kurz vor der Danziger Bucht auf den Meeresgrund. Bei guter Sicht und wenig Wind aus nordöstlicher Richtung. Damit endet die Geschichte des Fracht- und Passagierschiffs, das 62 Jahre zuvor als „Charlesville“ in Dienst gestellt worden war und auf der Linie zwischen Antwerpen und der damaligen belgischen Kolonie Kongo seine ersten Seemeilen sammelte.

Die „Georg Büchner“ im April 1973 im Rostocker Seehafen © Quelle: Jürgen Sindermann

Seekammer in Danzig: Schlepper hat keine Schuld

Eine Schuld des Schleppers sieht die Seekammer nicht. Die Richter bedauern in ihrem Urteil jedoch, dass die Besatzung der „Ajaks“ sich entschied, das sinkende Schiff in tieferes Wasser zu ziehen anstatt in Richtung Küste.

Das Schiff ruht seitdem in der Tiefe der Ostsee. Für Merlin Franke ist die Geschichte des Frachters damit jedoch nicht abgehakt. Er recherchiert und sammelt weiter, bis heute: Am Sonntag (15 Uhr) feiert seine Dokumentation „Georg Büchner – ein Schiff mit Geschichte“ im Schifffahrtsmuseum Rostock Premiere.

Für den Film hat Franke mit vielen Seeleuten gesprochen, die seit der Indienststellung im Jahr 1951 auf dem Schiff gefahren sind. Doch trotz der langen Recherche muss auch Franke seinen Zuschauern Antworten schuldig bleiben. Wie es zum Untergang kam, wird wohl nie restlos aufgeklärt werden, glaubt er.

Keine Schäden am Schiff bis zum Verlassen von Warnemünde

Der Filmemacher geht aber nicht davon aus, dass Warnzeichen übersehen wurden. Er sehe keinen Grund, die Aussagen der verantwortlichen Prüfer und Lotsen infrage zu stellen. Im Dezember 2012 gab es eine Schalluntersuchung des Rumpfes, direkt vor der Abfahrt im Mai 2013 folgte eine Sichtprüfung durch die Hafenlotsen. Demnach waren bis zum Verlassen der Hafeneinfahrt Warnemünde keine Schäden am Schiff zu erkennen.

Beim Schifffahrtsmuseum in Rostock schließt man Rostschäden am Rumpf jedoch nicht aus. Die Zeit auf See endete für die „Georg Büchner“ bereits im Jahr 1977 - seitdem lag das Schiff in Rostock vertäut. Die lange Liegezeit im brackigen Wasser hätte aus Sicht der Rostocker eine Generalüberholung in den folgenden Jahren nötig gemacht.

Schiff war Berufsschule und Herberge

Doch weder der „VEB Deutsche Seereederei“ noch die späteren Eigentümer Stadt Rostock und der Förderverein „Traditionsschiff e. V.“ hätten in eine umfassende Restaurierung investiert, so das Museum. So vergingen 26 Jahre. Nach der Wende wurde das Schiff zunächst als schwimmende Berufsschule und später als Herberge und Hotel genutzt.

Auch Filmemacher Franke vermutet, dass die Zeit im Hafen dem Rumpf zugesetzt hat. Eine weitere Theorie setze daran an, dass der Rumpf zur damaligen Zeit genietet und nicht geschweißt wurde. Eine mögliche Schwachstelle mehr. Als Auslöser für ein Leck kommen seinen Angaben nach sowohl die Kräfte infrage, die am 28. Mai 2013 durch die Schlepper auf den Rumpf wirkten, wie auch der Wellengang auf der Ostsee.

Die „Georg Büchner“ im Rostocker Stadthafen. Das Schiff sollte in Litauen verschrottet werden, sank aber während der Überführung vor der polnischen Küste. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Amerikanisches Filmteam ging auf Spurensuche

Filmemacher und Museum sind sich einig: Über die Ursache des Untergangs wird es noch lange Spekulationen geben. Auch deshalb, weil viele Seeleute eine emotionale Beziehung zu ihrem alten Ausbildungsschiff haben.

Franke selbst begleitete im Jahr 2018 ein amerikanisches Filmteam nach Polen, das mit Tauchern auf Spurensuche ging. Da das Wrack jedoch genau auf der Seite liegt, auf der das ursächliche Leck vermutet wird, könne auch eine Suche unter Wasser keine endgültige Gewissheit liefern. So wird die Unglücksursache wohl auf ewig am Meeresgrund verborgen bleiben.

