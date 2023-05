﻿Vor zehn Jahren sank die „Georg Büchner“: Ursache bleibt rätselhaft

Live OZ berichtet im Liveticker

In Frankenthal auf der Insel Rügen treffen sich am langen Pfingstwochenende Menschen, die gegen das geplante LNG-Terminal vor Rügen protestieren wollen. Höhepunkt ist der Aktionstag am Sonntag (28. Mai), an dem zwei Demonstrationen stattfinden sollen. Die OZ berichtet im Liveticker über das Geschehen vor Ort.