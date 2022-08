Die Schlager Sail in Rostock war am Wochenende ein voller Erfolg. Trotz Dauerregen und etwas frischeren Temperaturen heizte sich die Stimmung an Bord der „Warnemünde“ schnell auf. Die Gäste hatten jedenfalls viel Spaß – und reisten für die Sause auf See teilweise auch aus dem Süden an.

Rostock. Um kurz nach 18 Uhr hieß es am Freitagabend „Leinen Los“ an der Haedge-Halbinsel am Rostocker Stadthafen. Dann starteten die Motoren der drei Party-Schiffe der Schlager Sail, die wieder einmal das Party-Volk zur großen Party auf See trugen. Kaum drönten die Bässe durch die Boxen, wurde es schnell feucht-fröhlich – vor allem auf dem Dampfer „Warnemünde“.

Dort heizten DJ Steph und DJ Dirk der Menge ordentlich ein. Das war auch bitternötig, denn in Rostock regnete es in Strömen. Daher tummelte sich die schrille Meute dicht an dicht unter dem Überstand auf dem Oberdeck. Doch Platz war genug und auch die Stimmung nahm dadurch nicht ab – ganz im Gegenteil.

Sorgten für Stimmung auf der „Warnemünde“: DJ Steph (l.) und DJ Dirk als die „Rabauken“. © Quelle: Ove Arscholl

„Wir lassen uns doch von ein bisschen Regen nicht die Stimmung verderben“, rief ein Gast aus der Menge. „Uns wird schon schnell warm werden“, schrie ein anderer Partygast auf See. Doch die Gespräche verstummten schnell unter den Beats der gängigen Schlagerhits. „So Freunde, jetzt legen wir mal richtig los. Und alle mitsingen“, fordert DJ Dirk die Menge auf.

Party in Rostock: Schlager Sail auch bei Regen ein Erfolg

Die bunt angezogenen Gäste ließen sich nicht lange bitten. Auch nicht die große Frauengruppe an einem der vorderen Tische: „Eine Freundin hat uns eingeladen, hier auf der Schlager Sail zu feiern“, sagt Steffi Kleiner (51). Eigentlich komme sie aus Frankfurt, doch sie sei der Einladung gefolgt, „wie die Jungfrau zum Kind sozusagen“, sagt Kleiner und muss ein wenig schmunzeln. Es ist demnach eine neue Erfahrung, eine derartige Party auf hoher See zu feiern. „Doch es macht extrem Spaß.“ Sie bleibe auch noch etwas, denn ihre Freundin habe in zwei Tagen Geburtstag. „Dann feiern wir einfach weiter.“

Marit Bischof, Janina Bei, Steffi Kleiner, Anika Mack und Jan Kleiner (v.l.) © Quelle: Ove Arscholl

Gabi Strobel ist ebenfalls „verrückt nach Schlager“. Doch für sie sei das kein Neuland: „Ich wohne schon seit einiger Zeit in Hohe Düne.“ Sie habe die Feier zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die geborene Berlinern kennt die Party-Reihe und „kommt gerne wieder auf das Schiff“. Es sei eben schon etwas anderes, als auf festem Boden zu tanzen. Sie sei beigeistert von der Stimmung und von den netten Leuten.

Susan Schulz (l.) und Mandy Jonas aus Schwerin feiern gemeinsam mit Marian Schulze auf dem Schlager-Schiff. © Quelle: Ove Arscholl

So auch Marian Schulze, der „alles macht, was mit Schlager zu tun hat“. Er sei auch schon auf anderen Events gewesen, dem Schlager-Move in Hamburg oder Partys in Berlin. Schulze zeigt sich sichtlich begeistert von der guten Stimmung an Bord. Er und seine Begleitung, Susan Schulz und Mandy Jonas, kommen aus Schwerin und kennen die Veranstaltung gut. „Wir waren im letzten Jahr schon hier und waren so begeistert, dass wir uns in diesem Jahr gleich erneut wieder für die Sause angemeldet haben.“

Ralf und Sabine Pfeiffer aus Sachsen-Anhalt sowie Britta Grigowski und Christian Dabs aus Barth (v.l.) feiern gemeinsam auf der „Warnemünde“. © Quelle: Ove Arscholl

„Die Warnemünde ist an diesem Freitagabend voll von Schlagerverrückten. Dabei könnten die Gäste unterschiedlicher nicht sein. Es fällt vor allem auf, dass Schlager nicht nur was für ältere Leute zu sein scheint. Das ist jedenfalls Lara Ruwolt aus Rostock auch ganz wichtig zu betonen: „Trotz unseres Alters sind wir sehr gerne auf Schlagerfeten unterwegs. Wir lieben die Musik einfach und haben auf diesen Events eine Menge Spaß.“

Dabei spiele es auch keine Rolle, ob es die große Schlagerparty in der Stadt ist, die kleine Dorffete – oder eben die Schlager Sail auf der „Warnemünde“: „Wir sind überall mit dabei. Schlagermusik ist auf jeden Fall auch was für junge Leute.“

Rostock: Schlager Sail „nicht nur etwas für ältere Leute“

Gegen Ende der Sause ließ auch der Regen etwas nach, so dass auch das Wetter am Ende keinen Einfluss mehr auf die Stimmung nehmen konnte. Es war wieder einmal ein besonderes Event auf den Schlager-Schiffen am Stadthafen, das am 25. und 26. August 2023 in die nächste Runde gehen wird.

Von Marvin Wennhold