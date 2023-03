﻿Seit 30 Jahren auf der Bühne: Schlagersängerin Michelle feiert ihre Hits in Rostock ab

Stephanie hat ihren Mann verloren und selbst eine Krebsdiagnose bekommen. Doch von Trauer lässt sich die Mutter zweier Kinder nicht überwältigen. Sie will mit anderen über Tod und Sterben reden. Das soll durchaus lustig werden, denn sie holt ein Event an die Ostsee, das weltweit Menschen in Restaurants und Lokale lockt. Programm und Termine – die Infos zur Death-Café-Premiere in Rostock.