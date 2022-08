Ende der 1980er Jahre wurde im Rostocker Stadtteil Schmarl Keramikkunst aufgestellt. Doch im Laufe der Zeit fielen die Skulpturen Vandalen zum Opfer. Nun steht die „Heimkehr des Seemanns“ wieder. Allerdings anders als gewohnt.

Rostock. Der Seemann ist zurückgekehrt – allerdings nicht mit dem Schiff, sondern per Kran. Das schwere Gerät war nötig, um die bekannte Skulpturengruppe wieder in der Parkanlage am Schmarler Landgang aufzubauen, wo sie seit 1986 stand. „Neben dem Bauernbrunnen auf dem Lichtenhäger Brink ist die ‚Heimkehr des Seemanns‘ das einzige freistehende Kunstwerk aus Keramik im öffentlichen Raum der Hansestadt“, weist Sarah Linke aus dem Rostocker Kulturamt auf die Besonderheiten hin.

Ursprünglich bestand der Schmarler Park aus einem Wäldchen und einer Freifläche mit Wasserlauf und kleinem See. Von einem aufgeschütteten Hügel aus blickten der Seemann, der Wind und der Fisch hinab. Die liegende Frau schaute mit einem Blumenstrauß in Richtung Seemann, dazu ergänzte ein Tiger die Gruppe. Die Skulpturen stammen von Reinhard Dietrich. Am Gestaltungskonzept der Parkanlage wirkten damals auch Inge Jastram und Feliks Büttner mit.