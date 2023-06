Stadtwerke-Mitarbeiter entdecken zwei Tote am Rostocker Wärmespeicher

Rostock. In Rostock sind am Montag auf dem Gelände der Stadtwerke zwei Leichen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Mitarbeiter die Toten am Morgen gegen 6.30 Uhr bei einem Kontrollgang in der Nähe des neu errichteten Wärmespeichers am Schmarler Damm.

Die Personen sind derzeit noch nicht identifiziert. Die Polizei sicherte vor Ort Beweise an dem etwa 55 Meter hohen Wärmespeicher.

Einen Arbeitsunfall schließen die Beamten nach ersten Erkenntnissen aus. Es soll sich nicht um Mitarbeiter der Stadtwerke handeln. Wie die Personen auf das Gelände gekommen sind, ist aktuell noch unklar.

