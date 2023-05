﻿Rostock schmeißt Urlauber für Rettungsschwimmer aus Ferienhaus: „Stadt sollte sich was schämen“

Rostock. So hatte sich Helga M. (71)* die Zeit vor ihrem Sommerurlaub in Rostock nicht vorgestellt: Wenige Wochen vor Reiseantritt wurde ihr das gebuchte Ferienquartier einfach so storniert – und zwar vom Vermieter, der Rostocker Tourismuszentrale. Dabei hatte sich die ehemalige Krankenschwester seit Monaten auf die Auszeit an der Ostsee gefreut. Und alles schon vor gut einem Jahr verbindlich gebucht.

Die Familie wollte im Juli zwei Finnhütten in Markgrafenheide beziehen. Doch nun der Schock: Die Tourismuszentrale Rostock kündigte den Vertrag per E-Mail aufgrund von Eigenbedarf, weil man das Quartier für die Rettungsschwimmer braucht. Diese hätten jetzt Priorität.

Hütten waren bereits für die ganze Saison belegt

Denn bis vor ein paar Tagen drohten die Rostocker Strände im Sommer unbewacht zu bleiben. Die ehrenamtlichen Wasserretter aus anderen Bundesländern beschweren sich seit Jahren über ihre schlechte Unterbringung in Markgrafenheide. Nun hat die Tourismuszentrale entschieden, dass zusätzliche Hütten für die Rettungsschwimmer geblockt werden. Allerdings zulasten der Urlauber. Denn die insgesamt zehn Hütten in direkter Strandnähe sind normalerweise zwischen Mai und September ab 125 Euro pro Nacht frei buchbar und natürlich schon für die ganze Saison belegt gewesen.

„Wir bedauern sehr, dass wir den Mietern ihre gewünschte Unterbringung in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung stellen können“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Insgesamt seien drei Finnhütten mit 22 Buchungen zwischen dem 23. Juni und dem 6. September betroffen.

Die Finnhütten in Markgrafenheide stehen in diesem Jahr erneut den Rettungsschwimmern zur Verfügung. Die Container für den Strand stehen derzeit noch auf dem Parkplatz nebenan. © Quelle: Ove Arscholl

Dass die Tourismuszentrale auf die Finnhütten zurückgreifen muss, habe mehrere Gründe. Unter anderem den, dass die Häuser in der eigenen Verwaltung lägen. Zum anderen sind seit dem Vorjahr schon drei der Hütten für die Rettungsschwimmer geblockt. Um weitere Ehrenamtler unterzubringen, „nutzen wir zusätzlich auf dem Gelände im Dünenweg 5 das dortige Betriebsgebäude und haben Wohn- und Sanitärcontainer nach modernsten Standards aufbauen und anschließen lassen“, so Fromm.

Doch die temporäre Containerlösung sei von den Rettungsschwimmern kurz vor Saisonbeginn abgelehnt und mit Boykott gedroht worden. Das sei für die Tourismuszentrale „unerwartet gekommen, so dass schnell eine möglichst attraktive Alternative gefunden werden musste“.

Kurzfristig keine Alternativen für die Urlauber buchbar

Drei der nun gekündigten Mieter haben ihren Urlaub auf September verschoben. Mit den anderen stünde man in Kontakt, „um adäquate Alternativen in den betreffenden Zeiträumen zu finden“, heißt es von der Tourismuszentrale. Doch das wird nicht für alle gelingen, „da sowohl in Rostock als auch in den dazugehörigen Seebädern keine vergleichbaren Unterkünfte mehr buchbar sind“, muss Matthias Fromm eingestehen. Deshalb werde auch über die Stadtgrenzen hinaus nach Alternativen gesucht. Ob die betroffenen Mieter Schadensersatzansprüche geltend machen können, werde im Einzelfall geprüft. Der Stadt entgeht durch die entgangene Vermietung eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nicht zu vergessen der Imageschaden. „Denn uns fehlen da echt die Worte, wie man mit Stammgästen umgeht“, sagt der Sohn von Helga M., der ebenfalls mit nach Markgrafenheide reisen wollte. „Ich habe jetzt gar keine Lust mehr, nach Rostock zu fahren“, ergänzt die Seniorin. Vom Verhalten der Tourismuszentrale sei sie schwer enttäuscht.

Zwar habe man ihnen auf Nachfrage vier Objekte als Alternative angeboten, doch die seien weit weg vom Strand gewesen. „Ich habe Asthma. Und mein Mann ist auch nicht mehr sehr mobil. Wir können keine weiten Wege mehr machen“, erklärt Helga M.. Die jungen Rettungsschwimmer könnten dies hingegen schon. „Außerdem sind die doch eh den ganzen Tag am Strand – oder unterwegs.“

Rettungsschwimmer: Monatelang wurde nichts getan

Für die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer liegt die Verantwortung für die derzeitige Lage allerdings eindeutig bei der Tourismuszentrale. „Denn wir haben schon vor der Saison 2022 erklärt, dass die Unterkünfte nicht tragbar sind. Man erwartet von uns Ehrenamtlern einhundert Prozent Einsatz am Strand, aber schafft im Gegenzug bei der Unterbringung nicht mal Mindeststandards“, erklärt Andreas Lehning, Chef der Wasserretter aus Magdeburg, die traditionell im Sommer an Rostocks Stränden im Einsatz sind.

„Wir sind der Oberbürgermeisterin sehr dankbar, dass sie jetzt auf den Tisch gehauen und die Probleme innerhalb weniger Tage geklärt hat. Denn vorher wurde monatelang nichts getan“, so Lehning. Dass die Urlauber nun weichen müssen, sei bedauerlich. „Aber das wäre nicht nötig gewesen, wenn die Tourismuszentrale im vorigen Jahr reagiert und die Hütten geblockt hätte, so dass diese nicht gebucht werden können.“

Helga M. nützt das alles nichts. „Unser Urlaub fällt aus. Jetzt können wir maximal noch einen Tagesausflug nach Rostock machen“, so die 71-Jährige. Und den auch noch ohne die Familie des Sohnes. Denn der hat nun kurzfristig ein Quartier in Bansin auf Usedom gefunden – teurer als Markgrafenheide, nur für fünf Tage und auch nur für vier Personen. Für Helga M. und ihren Mann gibt es nun in diesem Jahr keine Erholung am Strand. „Die Stadt sollte sich was schämen“, spricht ihr Sohn aus, was die ganze Familie gerade denkt.

