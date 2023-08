﻿Schulcampus „Alexander Schmorell“ in Rostock ermöglicht praxisnahe Ausbildung

Streit um Hygiene

Er war der Letzte in Rostock, der Gabenzaun an den Wallanlagen. Regelmäßig legten dort Freiwillige Kleidung, Spielsachen und Lebensmittel ab, damit sich Menschen in Not bedienen konnten. Nun hat die Stadt ihn abgebaut. Ratten seien das Problem. Die Initiative des Gabenzauns will das nicht akzeptieren.