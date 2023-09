Für das Geld kann man sich fast schon ein Mittagessen im Restaurant leisten: Die Kosten für das Rostocker Schulessen könnten 2025 fast an der Zehn-Euro-Marke kratzen. Sozialsenator Bockhahn hat eine einfache Erklärung für den Preis-Anstieg. Dieser soll auch nicht an die Eltern weitergegeben werden.

Rostock-Stadtmitte. Die Kosten für das Rostocker Schulessen könnten im Jahr 2025 fast an der Zehn-Euro-Marke kratzen. Das geht aus einer Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsfraktion an Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) hervor. Doch dieser hat eine einfache Erklärung für den Preis-Hammer. Die Kosten sollen auch nicht an die Eltern weitergegeben werden.