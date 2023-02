﻿Schulfotografen in und um Rostock mit neuem Konzept: Kein Aufwand mehr für Schulen

Rostock/Rerik. Gerade sitzen, Kopf schräg seitlich, kurz grinsen, und zack – Foto im Kasten, Nächster. Das kennen die meisten sicher noch aus Schulzeiten, wenn einmal jährlich der Fotograf das Schulgeschehen aufmischte. Natürlich gibt es Fotoaktionen wie diese noch immer. In der Hansestadt und im Landkreis Rostock haben sich aber ein paar Fotografen gedacht, dass Schul- und Kita-Fotografie doch auch spannender geht.

Aline (33) und Rigo Fuchs (35) aus Rostock sind Gründer von „Mega Momente“ und fotografieren an Schulen und Kitas. © Quelle: Mega Momente

Das sind zum Beispiel Rigo und Aline Fuchs aus Rostock. Die beiden ehemaligen Tageseltern haben vor knapp drei Jahren umgesattelt und ihre Foto-Firma „Mega Momente“ gegründet. „Ich habe als Tagespapa immer Fotos der Kinder gemacht. Das Feedback der Eltern war unglaublich“, blickt Rigo (35) auf seine Anfänge zurück. Die beiden waren gewohnt, Kinder beim Spielen, in ihrem natürlichen Umfeld zu fotografieren. So machen sie es bis heute.

Corona-Pandemie hat unterschiedlich hart getroffen

Draußen fotografiert Rigo am liebsten. Aline (33) kümmert sich um alles drum herum. So laufe es auch in Schulen. Damit sich Rigo komplett aufs Fotografieren konzentrieren kann, managt Aline die Schülerinnen und Schüler, um alles reibungslos funktionieren zu lassen. Passbilder gibt es bei den beiden nicht. Die sind laut Bildungsministerium MV an Schulen auch verboten: „Eine Fotoaktion, um lediglich Bewerbungsbilder zu erstellen, ist unzulässig“, so die stellvertretende Pressesprecherin des Bildungsministeriums MV, Anke Rösler.

Meistens werden sie über den Elternrat gebucht. Der Foto-Ansatz der beiden hat sich so gut rumgesprochen, dass sie auch die Pandemie gut überlebt haben.

Patricia Dettweiler (39) und Nadine Sorgenfried (38) sind die Schul- und Kita-Fotografen „Honigschnittchen“ in Rerik und Bützow. © Quelle: Sarah Klas

Anders sah das bei Nadine Sorgenfried und Patricia Dettweiler aus. Die Gründerinnen von „Honigschnittchen“ fotografieren mit drei weiteren freien Fotografinnen im Landkreis Rostock. „Wir sind froh, dass wir 2022 weitermachen konnten wie vor der Pandemie. Da sind uns nämlich einige Aufträge eingebrochen“, erzählt Patricia Dettweiler (39) im Studio ihrer Kollegin in Rerik.

Datenschutz über Online-Portal gewährleisten

Wie die beiden zur Schul- und Kita-Fotografie gekommen sind? „Ich habe meine Kinder gerne fotografiert und die Bilder haben mir gefallen“, so Patricia. Als Nadine 2018 nach der Elternzeit wieder starten konnte, wagten sie den Versuch. Mit vielen Accessoires und Zeit knipsen sie Kita- und Grundschulkinder mal stehend, mal sitzend. Auch sie haben von Bestechungsversuchen gehört. Aber sagen dazu: „Wir sind darauf angewiesen, dass Eltern die Fotos kaufen. Da zahlen wir doch keine Extraleistungen!“

Auch beim Datenschutz sind sie strikt: „Eltern müssen die Kinder vor dem Shooting auf unserem Online-Portal anmelden. Wer nicht angemeldet ist, wird nicht fotografiert“, sagt Nadine Sorgenfried (38). Wie bei „Mega Momente“ von Aline und Rigo Fuchs bestellen Eltern auch bei den „Honigschnittchen“ Bilder über das Online-Portal. „So sparen sich die Schulen den Aufwand, Fotomappen zu verteilen und Geld einsammeln zu müssen“, meint Aline Fuchs (33).