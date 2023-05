﻿Nato, Fußball und Bullerbü: Schwedischer Botschafter spricht mit Rostocker Schülern

Rostock. Zum Beginn seines Besuches an der CJD-Christophorusschule in Rostock kündigte der schwedische Botschafter Per Thöresson direkt an: Er werde jetzt wahrscheinlich einige Regeln brechen. „Hej! Ich bin der Per. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich duzt. Das macht man so in Schweden“, sagt er.

Der Schwede, der seit sechs Jahren in Berlin lebt und zuvor in der Schweiz und New York gearbeitet hat, ist derzeit auf Reise durch ganz Deutschland, um über die EU-Ratspräsidentschaft seines Heimatlandes zu sprechen und mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. „Es freut mich immer, zu hören, was die jungen Generationen bewegt.“

Rostocker Schüler lernen schwedische Sprache

Am Freitag hat sich der Botschafter nun mit Schülern der 9. und 10. Klassen getroffen – viele von ihnen haben Schwedisch als Wahlpflichtfach. „Seit 30 Jahren bieten wir das hier an der Schule an – jedes Jahr lernen etwa 30 bis 40 Schüler Schwedisch“, erklärt Schulleiter Steffen Kästner.

Thöresson ermutigt die Schüler, die Sprache zu lernen, vielleicht irgendwann einmal ein Studium in Skandinavien in Betracht zu ziehen. „Die Sprache ist leicht und erinnert an Plattdeutsch“, sagt er. „Die Wikinger in Norddeutschland konnten sich damals gut austauschen.“

Der Schwedische Botschafter in Deutschland, Per Thöresson (M.), war am Freitagmorgen zu Gast am Christophorusgymnasium. Links: Schulleiter Steffen Kästner, rechts: Schwedischlehrerin Andrea von Finckenstein © Quelle: Ove Arscholl

Der 15-jährige Philipp konnte seine Schwedischkenntnisse bereits im Schweden-Urlaub anwenden. „Ich interessiere mich sehr für die Sprache“, sagt er. „Mein Vater hat früher viel in Schweden gearbeitet.“ Auch Schwedischlehrerin Andrea von Finckenstein betont, dass das Interesse zunehme. „Der Kurs steht gut da. Was auch an dem guten Schüleraustausch mit Stockholm liegt.“

Bullerbü und bunte Häuser

Als Schwede in Deutschland fühle man sich immer willkommen, betont der Botschafter. Und er lacht: „Viele Deutsche denken, dass bei uns alles wie in Bullerbü ist. Alles sauber, alles unbeschwert und nur rote Holzhäuser.“ Ihm sei wichtig, Schweden als innovatives, modernes Land vorzustellen.

Während des Termins mit den Schülern stellt sich der 60-Jährige Fragen zu seinem Job als Botschafter, zur Sicherheitspolitik, zur schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, zum geplanten Nato-Beitritt und der Situation in der Ukraine.

„Wer Gotland beherrscht, beherrscht die Ostsee“

Schweden habe sich immer mehr bedroht gefühlt als Deutschland. „Deutschland ist rundum eingebettet von Freunden. Schweden hat eine sehr lange Küste, wo die russischen Flieger immer üben, manchmal auch sehr aggressiv“, sagt er. „Die Angst ist nicht da, aber wir sind vorbereitet. Wer Gotland beherrscht, beherrscht die Ostsee.“ Wichtig sei daher auch der Beitritt zur Nato. „Es tut mir leid für euch. Ich habe den Kalten Krieg erlebt. Aber ihr seid mit dem europäischen Frieden aufgewachsen, den es nicht mehr gibt.“

Der Schwedische Botschafter in Deutschland, Per Thöresson (r.), war am Freitagmorgen zu Gast am Christophorusgymnasium. © Quelle: Ove Arscholl

Fragen auch auf Schwedisch

Einige Schüler trauen sich zudem, dem Botschafter Fragen auf Schwedisch zu stellen. Die 16-jährige Amelie etwa fragt: „Vad tycker du om Ulf Kristersson?“ (Was hältst du von Ulf Kristersson?). Der Politiker ist seit Oktober 2022 Ministerpräsident von Schweden. Der Politiker sei, so Thöresson ein umgänglicher, lustiger netter Typ, der bei Terminen immer aufmerksam zuhöre, Fragen stelle und sich viele Notizen mache.

Amelie ist zufrieden. „Ich habe mich dazu entschieden, Schwedisch zu lernen, weil das eine sehr süße Sprache ist“, sagt sie. Das Gespräch mit dem Botschafter findet sie sehr interessant.

Fragen über Fußball

Vor dem Gespräch mit den Schülern der neunten und zehnten Klassenstufe wird der Schwede von jüngeren Schülern auf dem Schulhof in Empfang genommen. „Warst du schon einmal bei Hansa?“, will ein Junge wissen. Der Botschafter schüttelt den Kopf. „Leider noch nicht.“ Hansa hätte in der Vergangenheit einige schwedische Spieler im Kader gehabt. „Die würden sie heute vielleicht gebrauchen können“, sagt der Schwede lachend.

Und auch bei den älteren Schülern geht es später um Fußball. „Messi oder Ronaldo?“, fragt ein Jugendlicher. Thöresson antwortet schlagfertig: „Zlatan Ibrahimovic, natürlich.“