Rostock. Auf der A 19 an der Anschlussstelle Rostock-Süd sind am Samstagabend bei einem Unfall fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizeiangaben versuchte ein Transporter, sich auf die A 19 einzufädeln. Ein anderes Auto wollte deshalb von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln.

In diesem Moment kam von hinten ein Wagen angerast – mit deutlich überhöhtem Tempo, so Zeugenaussagen. Nahezu ungebremst krachte er in das Auto, das die Spur wechseln musste. Die Kollision war so heftig, dass der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß in den Graben, durch einen Zaun und auf einen angrenzenden Acker raste. Erst hundert Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen.

Zerstörtes Wrack auf der A 19 bei Rostock

Der andere Wagen blieb als Wrack auf dem Standstreifen. Die drei jungen Insassen des Unfallverursachers erlitten leichte Verletzungen. Fahrer und Beifahrer im anderen Auto verletzten sich schwer. Alle wurden in anliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde nach dem Aufprall auf ein Feld geschleudert. © Quelle: Stefan Tretropp

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit rund 35 Einsatzkräften aus. Vier Rettungswagen, zahlreiche Feuerwehren, zwei Notärzte und die Autobahnpolizei eilten zur Unfallstelle. Die A 19 musste in diesem Bereich auf eine Spur verengt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind aufgenommen worden.

