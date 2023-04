Schwerer Verkehrsunfall in Rostock-Krummendorf: Fünf Personen verletzt

Rostock. Ein Vorfahrtsfehler hat am Freitagnachmittag im Rostocker Stadtteil Krummendorf zu einem schweren Zusammenstoß von zwei Autos geführt, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 16.30 Uhr in der Nähe des Überseehafens. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines VW Caddy auf der Petersdorfer Straße in Richtung des Seehafens unterwegs. An einer Kreuzung bog der Fahrer nach links auf die Auffahrt zur A 19 ein. Allerdings, so teilte es die Polizei mit, achtete er nicht auf den entgegenkommenden Verkehr. So übersah er einen mit vier Insassen besetzten Audi.

Rostock: Crash auf der St. Petersburger Straße

Beide Wagen hatten an der Ampel grün. Der Audi hatte jedoch, da er geradeaus in Richtung Petersdorfer Straße wollte, Vorfahrt vor dem VW. Obwohl der Audifahrer noch bremste und versuchte auszuweichen, kam es zum Unfall. Beide Autos blieben danach stark beschädigt mitten auf der Kreuzung stehen.

Augenzeugen hatten umgehend den Notruf gewählt. Kurz darauf trafen die Feuerwehr, ein Notarzt, drei Rettungswagen und die Polizei am Unglücksort ein. Die Kreuzung musste während des Einsatzes gesperrt werden. Dies hatte zur Folge, dass sich der von der A 19 kommende Verkehr staute.

Verletzte beim Unfall in Rostock mussten ins Krankenhaus

Alle vier Insassen im Audi und der VW-Fahrer zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Einige wurden in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle verteilten sich viele Trümmerteile, zudem traten Öl und Treibstoff aus. Die Straße musste entsprechend gereinigt werden. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.