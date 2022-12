Rostock Seawolves jetzt auch per Post: Nordbrief gibt Sonderbriefmarken heraus

Rostock. Wer Tyler Nelson oder Chris Carter schon immer einmal per Post verschicken wollte, für den erfüllt sich ein Traum: Denn dank einer Aktion von Nordbrief und den Rostocker Seawolves zieren die beliebten Basketballspieler nun Briefmarken. Insgesamt sind es zehn sportliche Motive, die auch noch einen guten Zweck erfüllen.

Denn es handelt sich dabei um Support-Briefmarken, von deren Erlös ein Teil dem Sportverein zugute kommt. Das Prinzip funktioniert so: Ein Standardbrief kostet bei der Nordbrief 80 Cent. Die Spezial-Briefmarken gibt es für einen Euro. Der Aufpreis von 20 Cent fließt an die Rostock Seawolves, die im Anschluss an die Aktion die gesammelten Spenden vollständig erhalten, wie die Kooperationspartner mitteilten.

Seawolves-Briefmarken gibt es unter anderem im Fanshop

Das Unternehmen Nordbrief ist seit dieser Saison Sponsor der Seawolves. In diesem Zusammenhang entstand die Idee der Support-Briefmarke. „Ich freue mich, dass wir durch die Kooperation mit den Rostock Seawolves erneut die Verbundenheit zu unserer Region unterstreichen können und gleichzeitig einen Beitrag dazu leisten, um die Seawolves zu unterstützen“, erklärt dazu Dominik Schwarz als Gebietsleiter Vertriebsregion Rostock bei der Nordbrief.

Für zehn Euro gibt es von sofort an die zehn Motive, die das Seawolves-Logo, den Slogan, das Maskottchen sowie die weiteren Spieler JeQuan Lewis, Derrick Alston Jr., Sid-Marlon Theis, Selom Mawugbe und Nijal Pearson zeigen. Erhältlich sind sie im Fanshop Rostock Seawolves in der Langen Straße 35 in Rostock sowie im Online-Shop von Nordbrief unter shop.nordbrief-ostsee.de.

Support-Briefmarken für regionale Sportvereine gab es bei Nordbrief schon während der Corona-Pandemie unter dem Motto „Support your local Sportsclub“. Ziel war es, die lokalen Sportvereine zu unterstützen. Parallel läuft zudem eine Spenden-Aktion. Unter dem Motto „Gemeinsam für den Weltfrieden“ geht der Erlös an die „Nothilfe Ukraine“. In diesem Fall kostet die Sonderbriefmarke 10 Cent mehr und Nordbrief verdoppelt den Spendenbetrag und rundet den Wert am Ende auf.

