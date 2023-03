﻿Rostock Seawolves schreiben Brandbrief an die Stadtpolitik

Mit dem Bau der Kesselbornarena soll in Rostock eine Eventarena für Kultur und Sport entstehen. Weil die Bürgerschaft das Projekt streichen könnte, schlagen die Basketballer Alarm. Was die Verantwortlichen des Vereins jetzt anregen.

So könnte die Kesselbornarena am Rostocker Hauptbahnhof aussehen – wenn sie gebaut würde.

Rostock. Die Rostock Seawolves sorgen sich, dass ein für den Sport wichtiges Bauprojekt in der Hansestadt ersatzlos gestrichen werden könnte. Es geht um den Neubau der Kesselbornarena am Rostocker Hauptbahnhof. Auf dem Areal will die Ostseesparkasse, der das Grundstück gehört, insgesamt 100 Millionen Euro in einen Gebäudekomplex investieren, in dem Wohnraum, Gewerbe- und Parkflächen entstehen. Geplant war auch eine Multifunktionsarena. In dem Bau, für den 20 Millionen Euro veranschlagt wurden, hätten bis zu 3000 Zuschauer bei Kultur- und Sportevents Platz gefunden.

Stadt hat Bedenken, neue Eventarena schaffe Überkapazitäten

In Verwaltung und Bürgerschaft bestehen Bedenken, eine neue Event-Halle, die unmittelbar neben der Stadthalle stehen würde, schaffe Überkapazitäten. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen hatte sich Oberbürgermeister Eva-Maria Kröger (Linke) das Vorhaben auf den Tisch gezogen und begutachtet. Ihr Fazit: Eine weitere Veranstaltungshalle biete „keinen Mehrwert für die Stadt“.

Die Basketballer haben die Sorge, dass mit der Streichung der Kesselbornarena eine große Chance für Sportvereine ungenutzt bleiben könnte. „Aus Gesprächen mit der Bürgermeisterin, den Fraktionen und der Verwaltung ist eine Tendenz wahrzunehmen, welche den Bau der Kesselbornarena infrage stellt und eine ersatzlose Bauabsage zur Folge haben könnte“, heißt es in einem Schreiben, das der Vorstand der Seawolves und der Stadtsportbund am Mittwoch (15.3.) an alle Bürgerschaftsfraktionen, die Oberbürgermeisterin, das Sportamt sowie den Sportausschuss der Stadt geschickt hat und das der OZ vorliegt.

Seawolves regen Anpassung der Pläne an – im Sinne des Sports

Die Seawolves fordern eine Anpassung der Pläne – im Sinne des Sports. Der Verein zählt 2800 Mitglieder. Die Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht – weitere Tendenz stark steigend. 2100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die bei den Seawolves Mitglied sind, treiben aktiv Sport. Momentan sind sie auf zig zum Teil sanierungsbedürftige Sporthallen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Ihr Nachwuchs brauche mehr Platz, sagen die Basketballer seit Jahren.

Die Ballsportler appellieren an die Kommunalpolitiker, den Standort für den Sport zu sichern. Und sie unterbreiten einen Vorschlag: „Ein ersatzloser Wegfall wäre aus unserer Sicht eine fatale Entscheidung und eine verschenkte Gelegenheit, exzellente Möglichkeiten für eine sportliche Nutzung am Standort Kesselborn zu schaffen. Sollte die Entscheidung gegen den Bau der geplanten Kesselbornarena fallen, wäre als Alternative eine Dreifeld-Sporthalle nicht nur denkbar, sondern eine konstruktive und sinnvolle Lösung“, heißt es in dem von Seawolves-Klubchef André Jürgens, -Sportvorstand Jens Hakanowitz sowie Stadtsportbund-Chef Andreas Röhl unterzeichneten Schreiben.

Die Seawolves möchten gern „Ankermieter“ der neuen Sporthalle werden, um der großen Basketball-Familie der Stadt ein Zuhause zu geben. Die nächste Sitzung der Rostocker Bürgerschaft, bei der das Thema behandelt werden soll, findet am 29. März statt.