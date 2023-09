﻿Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel erzählt in Rostock aus seiner ganz wilden Zeit

Leipzig/Rostock. Er war mit den Prinzen Anfang des Jahres in Rostock, dann in Schwerin, gerade zeigte Sebastian Krumbiegel bei „Jamel rockt den Förster“ Flagge gegen Rechts. Jetzt kommt er erneut nach Rostock und spricht über seine wilde Zeit nach der Wende.

Damals startete Sebastian Krumbiegel mit den Prinzen so richtig durch: Konzerte in ganz Deutschland und weltweit von Japan bis Kanada. Mittlerweile ist Krumbiegel 57 Jahre alt, doch so richtig ruhig ist es um ihn nicht geworden. Die OZ erwischt den Sänger zum Telefoninterview auf der Autobahn. Am Samstag ist Krumbiegel zu Gast beim Axis-Festival im Rostocker Volkstheater.

Krumbiegel singt auch gerne mal vor kleinem Publikum

Wo sind Sie gerade unterwegs?

Auf der Autobahn knapp 300 Kilometer vor Leipzig. Ich fahr’ zurück aus der Schweiz.

Urlaub?

Nein, ich war in Schaffhausen beim Rheinfall Festival, hatte dort zwei Konzerte und eine Lesung.

Sebastian Krumbiegel im Gespräch mit OZ-Redakteurin Katharina Ahlers am Rande des Festivals „Jamel rockt den Förster“ Ende August © Quelle: Ove Arscholl

Mit den Prinzen?

Nein, solo. Ich liebe meine Prinzen, aber ich brauche ab und zu das kleine Programm. In Schaffhausen habe ich Klavier gespielt und meine Lieder gesungen. Das ist viel intimer. Vor 250 Leuten statt vor 15 000.

Die Prinzen spielen am 8. Oktober in der Stadthalle Rostock

Aber die Prinzen touren auch weiter – oder?

Ja, klar. Wir sind am 28. September in München, dann in Leipzig, Cottbus und Erfurt. Am 8. Oktober kommen wir zu euch nach Rostock in die Stadthalle. Im November gibt’s noch Auftritte in Wien, Klagenfurt, Zürich. Und im Juli 2024 geht’s erneut los.

Axis-Festival Das Axis-Festival ist ein neues Format am Rostocker Volkstheater, das zum Ziel hat, Achsen zwischen den verschiedenen künstlerischen Disziplinen zu bilden. Das Festival am 15. und 16. September ist eine Symbiose aus Musik, Theater, Tanz, bildender Kunst und Literatur. Es findet statt auf dem Theatervorplatz, im Garderobengang, den beiden Theater-Foyers, im Chorsaal, im Ateliertheater und im Großen Haus. Das Programm bietet Film- und Lichtinstallationen, Tanzperformances, Lesungen, Podiumsgespräche, szenische Lesungen und Live-Konzerte. Am Samstag lädt das Festival von 12 bis 16 Uhr zur Besichtigung bei freiem Eintritt ins Theater. Außerdem liest der Berliner Autor Jens Balzer ab 15 Uhr im Großen Haus aus seinem Buch „No Limit: Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit“ und spricht anschließend darüber mit Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel. Das Festival-Programm läuft an beiden Tagen bis weit nach Mitternacht mit Künstlern, wie Norbert Bisky, Maix Mayer, Juliane Liebert, Rosaceae, Alva Noto, Scott King, Carsten Nicolai, Sophia Kennedy, Tara Nome Doyle, Christian Löffler & Detect Festival und Mitgliedern des Theaterensembles.

So richtig zur Ruhe kommen Sie mit Ende 50 aber auch nicht.

Nein, warum auch, ich brauch’ das. Das ist wirklich sehr inspirierend. Das Festival am Rheinfall in Schaffhausen – das gibt dir eine unglaubliche Energie. Ich bin ja auch erst 57. Fuck, ich werd’ bald 60, stimmt, du hast recht. Aber so fühl’ ich mich nicht. Normalerweise gehst du mit 65 in Rente. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denk mal an die Stones oder Lindenberg. Habe ich gerade live gesehen. Immer noch der Hammer.

Singen Sie in Rostock?

Nee, in Rostock bin ich nur Gast. Da liest Jens Balzer aus seinem Buch „No Limit: Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit“. Ich kenne Jens schon sehr lange. Das ist ein wirklich kluges Buch, das er da über die 90er Jahre geschrieben hat.

Typisches Ostalgiebuch?

Nein, ein gesamtdeutsches Buch. Jens ist eine alte Westberliner Pflanze.

Der Berliner Autor und Musikjournalist Jens Balzer liest am 16. September im Rostocker Volkstheater gemeinsam mit Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel aus seinem Buch „No Limit: Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit“. © Quelle: Imago/Roland Owsnitzki

Was ist denn das Besondere an dieser Zeit?

Es war eine unglaubliche Aufbruchstimmung auf der einen Seite. Die Mauer war gefallen. Für viele ging es los. Aber ich bin da vorsichtig, das zu analysieren. Weil es da sehr unterschiedliche Sichten auf diese Zeit gibt. Für uns als Prinzen war das durchweg positiv. Für uns hat sich das Tor zur Welt geöffnet. Für viele aber war das genau umgekehrt. Wir haben damals den Zeitgeist ganz gut getroffen. Die 90er waren eine leichte, offene Zeit. Es ist die Ambivalenz dieser Zeit. Es gab die Aufbruchstimmung, aber es gab auch Hoyerswerda, Solingen, Rostock-Lichtenhagen. Wo viel passiert und politisch nicht klug agiert worden ist.

„Kann den Frust bei vielen Menschen im Osten nachvollziehen“

Für mich ist es schwierig, diese Zeit objektiv richtig einzuschätzen. Ich hatte eine behütete und gute Kindheit in der DDR. Mit Musik, Thomanerchor und Idylle. Aber wenn ich das heute sage, muss ich vorsichtig sein, damit niemanden zu verletzen. Ich kann den Frust bei vielen Menschen im Osten völlig nachvollziehen. Aber ich bin ab 1990 wahnsinnig viel durch die Welt gereist und habe meine Kindheitsträume erfüllt bis hin zum Besuch des Taj Mahal in Indien 1993, wovon ich immer geträumt habe. Da hatte ich als Kind ein Poster an der Wand überm Bett hängen und plötzlich konnte ich dorthin.

Der Leipziger Maler Norbert Bisky hat für das Axis-Festival im Rostocker Volkstheater ein Bühnenbild kreiert. © Quelle: Carsten Koall/dpa

Wie war der Auftritt bei Jamel rockt den Förster?

Wunderbar. Ein Lichtblick in einer dunklen Gegend. Dieses Jamel ist ja eine Art nationalbefreite Zone mit Reichskriegsflaggen in den Gärten. Ganz gruselig. Und dieses Ehepaar Lohmeyer organisiert seit 16 Jahren dieses Festival. Ganz großartig. Da war jeder in der Musikszene, der was auf sich hält, schon dabei. Ich habe dort Bosse getroffen und Madsen und die Jungs von Fury in the Slaughterhouse, die ich schon lange kenne. Ein Riesen-Happening, wo man befreundete Bands und Musiker wiedertrifft. Das sind Leute, die mehr zu sagen haben als: Das Leben ist schön.

Und was hat Rostock jetzt von Ihnen zu erwarten. Werden Sie singen?

Nein, das wird in Rostock ein Podiumsgespräch. Wie ich diese Zeit nach der Wende erlebt habe. Wie er diese Zeit erlebt hat als Wessi. Dann geht es auch viel um Musik. Ich lass’ mich überraschen und lass’ mich gern drauf ein. Und das Rostocker Volkstheater ist immer eine sehr gute Adresse.

Der Leipziger Künstler Maix Mayer stammt aus Rostock und ist beim Axis-Festival im Volkstheater mit seinen neuesten Arbeiten zu erleben. © Quelle: Thomas Häntzschel

Bleiben Sie länger in Rostock?

Nee, leider nicht. Am nächsten Tag habe ich ein Konzert in Apolda und muss morgens nach dem Frühstück gleich wieder abreisen. Es ist zurzeit etwas viel.

